Поваленные деревья и оборванные провода: мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — тысячи людей остались без света

Мощная гроза с ливнем и шквалистым ветром накрыла поселок Ордынское в Новосибирской области. По оценкам местных специалистов, порывы ветра достигали 35 м/с.
— Ураган с легкостью ломал взрослые деревья и гнул рекламные щиты. Разгул стихии нанес множество повреждений электросетям — поваленные деревья, оборванные провода, сорванные изоляторы, — сообщили в АО «РЭС».
Как уточнили в компании, без электроснабжения остались 37 социально значимых объектов и более 7000 человек.
После ослабления урагана специалисты выехали на осмотр линий электропередач. Сейчас на месте работают 4 бригады. Свет удалось вернуть 6 тысячам граждан.
Ранее мощный ливень и сильный ветер обрушился на Искитимский район. За считаные минуты улицы ушли под воду.