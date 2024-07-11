НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

пасмурно, без осадков

ощущается как +26

3 м/c,

с-з.

 745мм 68%
Подробнее
2 Пробки
USD 87,99
EUR 95,68

СРОЧНО

Умер тренер ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Новосибирца судят за диверсию
Топовые летники Новосибирска
Продавцы жилья уходят в минус
Прогулка по Красным казармам
Мифы об описторхозе
Афиша на июль
НГС в Telegram
Происшествия Поваленные деревья и оборванные провода: мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — тысячи людей остались без света

Поваленные деревья и оборванные провода: мощный ураган обрушился на Новосибирскую область — тысячи людей остались без света

Порывы ветра достигали 35 м/с

6 183
12 комментариев
Так выглядят улицы Ордынского после шторма

Мощная гроза с ливнем и шквалистым ветром накрыла поселок Ордынское в Новосибирской области. По оценкам местных специалистов, порывы ветра достигали 35 м/с.

— Ураган с легкостью ломал взрослые деревья и гнул рекламные щиты. Разгул стихии нанес множество повреждений электросетям — поваленные деревья, оборванные провода, сорванные изоляторы, — сообщили в АО «РЭС».

Ветер оборвал провода
Ураган погнул рекламные щиты

Как уточнили в компании, без электроснабжения остались 37 социально значимых объектов и более 7000 человек.

Деревья не справлялись с силой ветра

После ослабления урагана специалисты выехали на осмотр линий электропередач. Сейчас на месте работают 4 бригады. Свет удалось вернуть 6 тысячам граждан.

Ранее мощный ливень и сильный ветер обрушился на Искитимский район. За считаные минуты улицы ушли под воду.

ПО ТЕМЕ
Ураган Поваленные деревья Обрыв проводов Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED18
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
11 июля 2024, 22:05
Так вам и надо запукинцы, горе в ваш дом негодяи.
ВГС
11 июля 2024, 21:03
"Уроган погнул рекламные щиты")
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Разум,32

Дмитрий,55

Олег,45

Maksim,28

Леля,44

Мария,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление