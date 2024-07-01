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Происшествия «Человек в крови»: новосибирцу стало плохо посреди Советской — ему на помощь пришли очевидцы и медики

«Человек в крови»: новосибирцу стало плохо посреди Советской — ему на помощь пришли очевидцы и медики

Мужчина упал на землю, к нему приехала скорая

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Инцидент произошел в центре города

В Новосибирске на улице Советской сегодня, 1 июля, стало плохо мужчине. Как рассказывает читательница НГС Виктория (имя изменено по просьбе), она проходила мимо и увидела, что вокруг лежащего стоят медики, а рядом была машина скорой помощи.

— Человек в крови. Ему делают укол. Прохожие помогают медикам, салфетки подают и держат голову мужчине, — описала ситуацию сибирячка.

Как передает слова очевидцев Виктория, прохожие увидели, что мужчина упал и вызвали скорую. Пострадавший хрипит и у него судороги.

— Его уговаривают не вставать, мужики его держат, он вырывается. Слышу: давление 200 на 100, — передает Виктория.

Как добавила девушка, у мужчины с собой есть ключи и документы. Прохожие помогли перенести мужчину на носилки. Его увезли на скорой помощи.

Если вы знаете пострадавшего, свяжитесь с редакцией НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Зимой в Новосибирске мужчине стало плохо на Михайловской набережной. На месте находились спасатели и скорая помощь.

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Новосибирск Прохожий Скорая помощь Медики
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