«Человек в крови»: новосибирцу стало плохо посреди Советской — ему на помощь пришли очевидцы и медики

Инцидент произошел в центре города Источник: Читатель НГС











В Новосибирске на улице Советской сегодня, 1 июля, стало плохо мужчине. Как рассказывает читательница НГС Виктория (имя изменено по просьбе), она проходила мимо и увидела, что вокруг лежащего стоят медики, а рядом была машина скорой помощи.

— Человек в крови. Ему делают укол. Прохожие помогают медикам, салфетки подают и держат голову мужчине, — описала ситуацию сибирячка.

Как передает слова очевидцев Виктория, прохожие увидели, что мужчина упал и вызвали скорую. Пострадавший хрипит и у него судороги.

— Его уговаривают не вставать, мужики его держат, он вырывается. Слышу: давление 200 на 100, — передает Виктория.



Как добавила девушка, у мужчины с собой есть ключи и документы. Прохожие помогли перенести мужчину на носилки. Его увезли на скорой помощи.

Зимой в Новосибирске мужчине стало плохо на Михайловской набережной. На месте находились спасатели и скорая помощь.

