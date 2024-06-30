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Происшествия Тело 13-летнего мальчика достали из Ини — подросток утонул два дня назад

Тело 13-летнего мальчика достали из Ини — подросток утонул два дня назад

Ребенок плавал в неорганизованном месте отдыха

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3 комментария
Спасатели предупреждают, что купание в водоемах, где оно запрещено, одна из основных причин гибели людей

Тело 13-летнего мальчика достали из реки Иня, ребенка искали два дня. Об этом сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС».

— Найдено тело ребенка 2011 года рождения, который утонул на реке Иня в Первомайском районе. Поиски продолжались 2 дня, — рассказали спасатели.

Подросток плавал в неорганизованном месте отдыха. Вчера в аномальную жару на водоемах утонули двое мужчин, один — в селе Карпысак, другой — на котловане Горский. Также удалось за сутки спасти 13-летнего подростка, двух девочек 16 лет, женщину, трех детей и мужчину, которого уносило течением в разных районах города. Все они купались в неорганизованных местах.

Недавно в Искитиме нашли тело 13-летней девочки, которая утонула 25 июня. Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница Александра, водолазы достали тело из реки Бердь в районе местного завода ЖБИ №13.

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Комментарии
5
жму 200
30 июня 2024, 15:06
зато искупался
Гость
30 июня 2024, 15:24
Человек явно не венец природы в силу природной глупости ....
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