Тело 13-летнего мальчика достали из Ини — подросток утонул два дня назад

Тело 13-летнего мальчика достали из реки Иня, ребенка искали два дня. Об этом сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС».
— Найдено тело ребенка 2011 года рождения, который утонул на реке Иня в Первомайском районе. Поиски продолжались 2 дня, — рассказали спасатели.
Подросток плавал в неорганизованном месте отдыха. Вчера в аномальную жару на водоемах утонули двое мужчин, один — в селе Карпысак, другой — на котловане Горский. Также удалось за сутки спасти 13-летнего подростка, двух девочек 16 лет, женщину, трех детей и мужчину, которого уносило течением в разных районах города. Все они купались в неорганизованных местах.
Недавно в Искитиме нашли тело 13-летней девочки, которая утонула 25 июня. Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница Александра, водолазы достали тело из реки Бердь в районе местного завода ЖБИ №13.