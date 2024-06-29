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Происшествия Плавал в запрещенном месте: 35-летний мужчина утонул в Новосибирске

Плавал в запрещенном месте: 35-летний мужчина утонул в Новосибирске

Тело новосибирца найдено в водоеме в карьере Горский

1 792
8 комментариев
Также спасатели вытащили из воды трех детей, которых уносило течением

В Кировском районе Новосибирска найдено тело утонувшего мужчины. Об этом сообщается в Telegram-канале спасателей МАСС.

Тело новосибирца было найдено в водоеме в карьере Горский, который находится неподалеку от парка «Арена».

— В воде было обнаружено тело мужчины на вид 35 лет, — говорится в сообщении спасателей.

В ведомстве сообщили, что купаться на данном водоеме нельзя, о чем предупреждают специально установленные знаки.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации новости информация не поступила.

В минувшую пятницу, 28 июня, на Новосибирском водохранилище утонул 14-летний мальчик. Он вместе с другом плавал по воде на бревне.

Обновлено: в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили: Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в акватории водоема в Кировском районе тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Новосибирск МАСС Спасатели Утонул мужчина
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Комментарии
11
260959271
29 июня 2024, 17:25
Это Ленинский район, а не кировский
кулькулятр
29 июня 2024, 17:20
Куда течение в карьере Горский?
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