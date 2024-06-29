Плавал в запрещенном месте: 35-летний мужчина утонул в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска найдено тело утонувшего мужчины. Об этом сообщается в Telegram-канале спасателей МАСС.
Тело новосибирца было найдено в водоеме в карьере Горский, который находится неподалеку от парка «Арена».
— В воде было обнаружено тело мужчины на вид 35 лет, — говорится в сообщении спасателей.
В ведомстве сообщили, что купаться на данном водоеме нельзя, о чем предупреждают специально установленные знаки.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации новости информация не поступила.
В минувшую пятницу, 28 июня, на Новосибирском водохранилище утонул 14-летний мальчик. Он вместе с другом плавал по воде на бревне.
Обновлено: в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили: Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в акватории водоема в Кировском районе тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.