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Происшествия «Моя дочь навсегда в этой реке»: из новосибирской Берди достали тело 13-летней девочки

«Моя дочь навсегда в этой реке»: из новосибирской Берди достали тело 13-летней девочки

Поиски ребенка продолжались с 25 июня

1 750
6 комментариев
Девочку искали с 25 июня

В городе Искитиме Новосибирской области нашли тело 13-летней девочки, которая утонула 25 июня. Поисковая операция была завершена в четверг, 27 июня.

Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница Александра Плотникова, водолазы, которые участвовали в поисках ребенка, достали тело из реки Бердь в районе местного завода ЖБИ №13, это произошло примерно в 12:30.

— Утонула во вторник, нашли только сегодня. Я была добровольцем в поисках с первого дня, как ее потеряли. Ходила по берегу, должна была и сегодня прийти, но уже выловили тело, — рассказала НГС Александра.

В сообществе «Подслушано в Искитиме» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост от имени матери погибшей — она написал его в момент, когда шли поиски. Женщина рассказывает, что девочка вместе с компанией друзей отправилась отдыхать на водоем без разрешения.

— Это моя доченька утонула, и её не нашли, и никто её на речку не отпускал, они отпросились в парке погулять, а сами с детьми из класса ушли на реку. И моя не вернулась, осталась моя девочка навсегда в этой реке. Горе мне какое без моего дитя, — написала женщина на странице в паблике.

Корреспондент НГС попытался связаться с матерью погибшей девочки, чтобы узнать подробности происшествия. Телефон женщины оказался не доступен.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что проводят проверку по факту произошедшей трагедии, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в Маслянинском районе у Суенгинского водопада утонул 13-летний подросток. Молодого человека зажало в полости между плитами.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Искитим Утонула девочка СУ СКР по Новосибирской области
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Комментарии
9
Bream
27 июня 2024, 14:28
последнее, чем вероятно будет занята мать, если ее ребенок погибнет, - это написанием постов в соц сетях. хватит публиковать посты непроверенных аккаунтов
Жаба Васильевна
27 июня 2024, 14:23
Горе :(
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