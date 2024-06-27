«Моя дочь навсегда в этой реке»: из новосибирской Берди достали тело 13-летней девочки

Девочку искали с 25 июня Источник: «Подслушано в Искитиме», vk.com, Александр Ощепков / NGS.RU











В городе Искитиме Новосибирской области нашли тело 13-летней девочки, которая утонула 25 июня. Поисковая операция была завершена в четверг, 27 июня.



Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница Александра Плотникова, водолазы, которые участвовали в поисках ребенка, достали тело из реки Бердь в районе местного завода ЖБИ №13, это произошло примерно в 12:30.



— Утонула во вторник, нашли только сегодня. Я была добровольцем в поисках с первого дня, как ее потеряли. Ходила по берегу, должна была и сегодня прийти, но уже выловили тело, — рассказала НГС Александра.



В сообществе «Подслушано в Искитиме» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост от имени матери погибшей — она написал его в момент, когда шли поиски. Женщина рассказывает, что девочка вместе с компанией друзей отправилась отдыхать на водоем без разрешения.



— Это моя доченька утонула, и её не нашли, и никто её на речку не отпускал, они отпросились в парке погулять, а сами с детьми из класса ушли на реку. И моя не вернулась, осталась моя девочка навсегда в этой реке. Горе мне какое без моего дитя, — написала женщина на странице в паблике.



Корреспондент НГС попытался связаться с матерью погибшей девочки, чтобы узнать подробности происшествия. Телефон женщины оказался не доступен.



В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что проводят проверку по факту произошедшей трагедии, устанавливаются все обстоятельства.

