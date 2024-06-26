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Происшествия «Не умела плавать»: в реке Бердь утонула 13-летняя девочка — она пошла купаться с одноклассниками

«Не умела плавать»: в реке Бердь утонула 13-летняя девочка — она пошла купаться с одноклассниками

В том месте сильные водовороты

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2 комментария
Знаки о запрете купания были установлены у водоема

В Искитиме на реке Бердь утонула 13-летняя девочка. Трагедия произошла вчера, 25 июня, в районе пешеходного моста у Дома ветеранов. Об этом сообщает «Служба гражданской защиты населения г. Искитима» на своем официальном сайте.

— Девочка пришла на реку вместе с одноклассниками и, несмотря на то, что не умела плавать, пошла купаться. Место, где произошла трагедия, не предназначено для купания, там имеются глубокие ямы, водовороты и сильное течение, установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», — говорится в сообщении.

В ведомстве попросили родителей не разрешать детям купаться одним.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Вчера сотрудники новосибирского МЧС и местные жители смогли достать тело подростка, который утонул в Суенгинском водопаде 23 июня. Первоначальная версия о том, что ребенка затянуло в трубу, не подтвердилась. Оказалось, он утонул в полости между плитами.

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Комментарии
3
Гость
26 июня 2024, 14:07
Не умела плавать, но пошла купаться. За компанию, как известно, и пионэр онанировал.
Гость
26 июня 2024, 14:13
На озере Спартак постоянно толпы беспризорных детей купается! Родители, берегите детей, это же самое ценное, что у вас есть!
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