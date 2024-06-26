«Не умела плавать»: в реке Бердь утонула 13-летняя девочка — она пошла купаться с одноклассниками

В Искитиме на реке Бердь утонула 13-летняя девочка. Трагедия произошла вчера, 25 июня, в районе пешеходного моста у Дома ветеранов. Об этом сообщает «Служба гражданской защиты населения г. Искитима» на своем официальном сайте.
— Девочка пришла на реку вместе с одноклассниками и, несмотря на то, что не умела плавать, пошла купаться. Место, где произошла трагедия, не предназначено для купания, там имеются глубокие ямы, водовороты и сильное течение, установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», — говорится в сообщении.
В ведомстве попросили родителей не разрешать детям купаться одним.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Вчера сотрудники новосибирского МЧС и местные жители смогли достать тело подростка, который утонул в Суенгинском водопаде 23 июня. Первоначальная версия о том, что ребенка затянуло в трубу, не подтвердилась. Оказалось, он утонул в полости между плитами.
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