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Происшествия «Дядя долго сидел в шоке с тросом в руках»: 14-летний подросток утонул возле новосибирского водопада

«Дядя долго сидел в шоке с тросом в руках»: 14-летний подросток утонул возле новосибирского водопада

Мальчика пытались спасти родственники и очевидцы трагедии

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Подросток утонул под мостом

В Маслянинском районе Новосибирской области у Суенгинского водопада утонул 14-летний подросток. Информацию об этом НГС подтвердил главе Егорьевского сельсовета.

По словам очевидца, мальчик отдыхал у водоема с отцом и дядей, трагедия произошла 23 июня вечером примерно в 19:00. Ребенка затянуло в трубу, говорит местный житель.

— Под водой либо всегда была труба, либо её размыло, сверху не видно. Мальчика туда затянуло. Он сперва по пояс торчал, его дядя с отцом вытаскивали, — рассказывает очевидец.

На помощь, говорит житель, позвали и других мужчин, принесли трос, но вытащить подростка не смогли. На месте работали сотрудники МЧС, приезжала и скорая помощь.

— Отца забрала скорая, он весь в глубоких царапинах, с сердцем плохо. Дядя долго сидел в состоянии шока на дамбе с тросом в руках. Тело мальчика при нас не вытаскивали, спасатели пока не знают, как это сделать, — вспоминает очевидец.

Житель говорит, что местные купаются у водопада уже много лет, место не обозначено как опасное для купания.

Если вы стали очевидцем случившегося, вы знаете семью погибшего мальчика, свяжитесь с редакцией НГС. Можно анонимно.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Как писал НГС, река Суенга — место, где уже 100 лет добывают золото, поэтому речка вся перекопана.

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Ребенок Подросток Утонул ребенок Водопад Маслянинский район
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