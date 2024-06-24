«Дядя долго сидел в шоке с тросом в руках»: 14-летний подросток утонул возле новосибирского водопада

Подросток утонул под мостом Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В Маслянинском районе Новосибирской области у Суенгинского водопада утонул 14-летний подросток. Информацию об этом НГС подтвердил главе Егорьевского сельсовета.



По словам очевидца, мальчик отдыхал у водоема с отцом и дядей, трагедия произошла 23 июня вечером примерно в 19:00. Ребенка затянуло в трубу, говорит местный житель.

— Под водой либо всегда была труба, либо её размыло, сверху не видно. Мальчика туда затянуло. Он сперва по пояс торчал, его дядя с отцом вытаскивали, — рассказывает очевидец.



На помощь, говорит житель, позвали и других мужчин, принесли трос, но вытащить подростка не смогли. На месте работали сотрудники МЧС, приезжала и скорая помощь.

— Отца забрала скорая, он весь в глубоких царапинах, с сердцем плохо. Дядя долго сидел в состоянии шока на дамбе с тросом в руках. Тело мальчика при нас не вытаскивали, спасатели пока не знают, как это сделать, — вспоминает очевидец.

Житель говорит, что местные купаются у водопада уже много лет, место не обозначено как опасное для купания.