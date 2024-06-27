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Происшествия «Люди через стекла вылетали прямо в воду». Все, что известно о крушении поезда в Республике Коми

«Люди через стекла вылетали прямо в воду». Все, что известно о крушении поезда в Республике Коми

Из-за паводка с путей слетело девять вагонов

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1 комментарий
Предварительной причиной аварии стал паводок

Вечером 26 июня в Республике Коми перевернулся пассажирский поезд. С путей сошли девять вагонов, раненых — десятки человек, в том числе дети. В регионе ввели режим ЧС, следователи тем временем возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

В этом материале мы собрали все, что известно о происшествии.

Авария произошла на перегоне «Инта-1» — Угольный около 18:12 по московскому времени. Состав направлялся из Воркуты в Новороссийск. Всего в вагонах находилось 232 пассажира: около 40 человек из города Инты, более 150 — из Воркуты. Предварительной причиной крушения стал паводок — железнодорожное полотно размыло, как и местность вокруг аварии. Часть медиков, как сообщали в Минздраве, продолжительное время не могла добраться до места аварии из-за бездорожья и погодных условий.

Видео, предположительно, снятое на месте крушения

Пассажирам приходилось выбираться из вагонов через разбитые окна. Вот что рассказала одна из пострадавших телеграм-каналу SHOT:

— Поезд начал покачиваться, начали падать вещи. Я ребенка держала, сама начала отлетать. Очень испугалась, стоять в этом вагоне вообще было невозможно. Кто-то упал — ногу разбил сразу. В других вагонах, говорят, люди через стекла вылетали прямо в воду, некоторые разбивали окна, чтобы вылезти оттуда. Много раненых, с переломами, с черепно-мозговыми травмами. Очень ужасная картина.

Нам сказали выходить из вагона, мы кое-как вышли. Нас снимали мужчины, самостоятельно выйти было очень сложно. При мне сидели раненые люди, им оказывали первую помощь.

Очевидцы и спасатели доставали пассажиров через разбитые стекла

К месту направили восстановительные поезда и вертолеты. В Инте организовали пункты временного размещения, куда поместили пострадавших. Число обратившихся за медицинской помощью, по данным РЖД, составило 46 человек. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о 70 раненых.

Глава региона Владимир Уйба отметил, что у пострадавших — ушибы, ссадины и рваные раны. Операции и размещение в реанимационном отделении никому не потребовались.

По информации SHOT, среди раненых двое детей: 14-летняя девочка и 7-летний ребенок. Погибших нет.

Обрушился только «хвост» поезда — девять вагонов из 14

Пять уцелевших вагонов состава направили в Инту. Вскоре дорожники обнаружили еще один участок с размывом путей в 2,5 километра от места аварии, поэтому движение поезда остановили. Пассажиров пересадили в дополнительный состав.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Виновным грозит до двух лет тюрьмы. Жители Коми рассказали, что проблемы на месте крушения были заметны еще за несколько дней до происшествия.

— Поезда не древние, а уклон был заметен. Муж сразу понял, где авария произошла, когда я ему написала, — рассказала MSK1.RU жительница Воркуты Виктория, муж которой четыре дня назад ездил тем же маршрутом. — Этот участок поезд ползком преодолевал, говорит.

В РЖД заявили, что окажут материальную помощь пострадавшим и возместят стоимость поездки.

Почитайте также, что о причинах происшествия говорят эксперты.

Всю информацию об аварии мы собирали в режиме онлайн.

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Республика Коми Авария Поезд сошел с рельсов Пострадавшие Следователи Минздрав Крушение поезда
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Комментарии
4
Гость
27 июня 2024, 08:29
на видео по лежащему на боку поезду идет человек, заглядывает в каждое разбитое окно и наклонившись говорит: пирожки, минералка, кроссворды.
Гость
27 июня 2024, 08:32
Рвется страна
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