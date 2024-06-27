«Люди через стекла вылетали прямо в воду». Все, что известно о крушении поезда в Республике Коми

Вечером 26 июня в Республике Коми перевернулся пассажирский поезд. С путей сошли девять вагонов, раненых — десятки человек, в том числе дети. В регионе ввели режим ЧС, следователи тем временем возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Авария произошла на перегоне «Инта-1» — Угольный около 18:12 по московскому времени. Состав направлялся из Воркуты в Новороссийск. Всего в вагонах находилось 232 пассажира: около 40 человек из города Инты, более 150 — из Воркуты. Предварительной причиной крушения стал паводок — железнодорожное полотно размыло, как и местность вокруг аварии. Часть медиков, как сообщали в Минздраве, продолжительное время не могла добраться до места аварии из-за бездорожья и погодных условий.