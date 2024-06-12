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Происшествия «Должен ответить за хулиганство и побои»: новосибирцы поспорили из-за водителя скорой, который избил мужчину в седане

«Должен ответить за хулиганство и побои»: новосибирцы поспорили из-за водителя скорой, который избил мужчину в седане

Мнения горожан разделились из-за драки, которая попала на видео

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У скорой помощи были включены проблесковые маячки, а также разрывалась сирена

Новосибирцы поспорили из-за инцидента, который произошел вчера, 11 июня, на Бетонном переезде — водитель скорой набросился на мужчину за рулем седана.

На видео слышно и видно, что у скорой помощи включены проблесковые маячки, а также разрывается сирена. Водитель скорой сначала нанес пару ударов через окно, потом открыл дверь седана и пнул водителя. После этого автомобилист спокойно освободил проезд перед спецмашиной.

Часть новосибирцев убеждены, что у водителя скорой сдали нервы.

— А, что прикажете делать, если спешишь спасти чью-то жизнь, а некоторые олени мешают и не понимают слов? — задается вопросом Почетный гражданин.

— Есть два типа людей. Первый, до кого доходит через текстовую аргументацию (в устном или письменном виде). И второй, до которых доходит только через нервные окончания на теле, — считает пользователь.

— Он не должен выезжать, если его не пропустили в ряд, а он выехал потому, что так хочет, и создал пробку. Ему мало дали, — отметил пользователь.

— На самом деле в том месте особо «умные» выезжают, срезая время в пробке, и потом лезут, забивая проезд встречных. Лезут нагло и дерзко. Нередко доходит до рукоприкладства, плевков и угроз. Власти планируют делать виадук в этом месте и организовывать нормальное движение? Сложности выезда на Станционную через площадь Энергетиков сделали свое дело и направили весь поток транспорта на Бетонку и Ипподром, которые и до этого были перегружены трафиком. Плюс РЖД вносит свою лепту регулярным трафиком составов. Как жить и работать в этом аду? — рассуждает новосибирец.

Есть те, кто требует привлечь водителя скорой к ответственности.

— Из видео ясно видно, что водитель легкового автомобиля уступил дорогу не потому, что его бил водитель «Скорой», а потому что два автомобиля («китаец» и Nissan) перед ним продвинулись вперед. Он проехал вперед не потому, что его побили, а потому, что место перед ним освободилось. Водитель скорой должен ответить за хулиганство и побои, — уверен читатель НГС.

— По закону не прав, но этот пример — другим наука. Пропусти скорую помощь. Может, в следующий раз будет к тебе спешить, а такой вот баран упрется и не пропустит, — уверен новосибирец.

— Водителя скорой проверяли в психушке? Пусть полиция разбирается. Неадекват полнейший, — возмущен 28131500.

— А если бы там оказался бы допустим прокурор, что бы потом было бы — догадайтесь. Может всё же надо всем закон соблюдать, а не по законам джунглей жить, — рассуждает пользователь vvb.

Вы водитель скорой и готовы рассказать о своих буднях? Напишите корреспонденту: aleksandra.brunya@sholding.ru
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В мае водитель сплошь тонированной Camry выехал на встречную полосу и перекрыл дорогу автомобилю скорой помощи, который ехал с включенными сигналами. Шофер спецтранспорта был вынужден остановиться, а потом дал волю своему гневу.

ПО ТЕМЕ
Скорая помощь Водитель скорой Бетонный переезд Драка
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