«Успела укусить, пока не отогнали взрослые»: хаски бросилась на ребенка в Новосибирске

В Новосибирске возле жилых домов собака бросилась на ребенка. О ситуации сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Собака повалила девочку на асфальт и успела укусить, пока ее не отогнали взрослые. Девочку осмотрели медики и сделали прививку от бешенства, — сказано в сообщении.

На видео можно заметить, как собака подходит к детям. После этого один из них пытается убежать от животного, но собака бросается на ребенка. После этого к месту произошедшего подошли очевидцы.

