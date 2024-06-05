«Успела укусить, пока не отогнали взрослые»: хаски бросилась на ребенка в Новосибирске

В Новосибирске возле жилых домов собака бросилась на ребенка. О ситуации сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
По информации паблика, собака породы хаски напала на 8-летнюю девочку. Момент произошедшего попал на видео.
— Собака повалила девочку на асфальт и успела укусить, пока ее не отогнали взрослые. Девочку осмотрели медики и сделали прививку от бешенства, — сказано в сообщении.
На видео можно заметить, как собака подходит к детям. После этого один из них пытается убежать от животного, но собака бросается на ребенка. После этого к месту произошедшего подошли очевидцы.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области заявили НГС, что сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе полиции №8 «Кировский».
— По данному факту будет проведена проверка, — уточнили в ведомстве.
В марте в Новосибирске сообщили о нападении питбуля на женщину с собакой. Это произошло возле дома на Красном проспекте.