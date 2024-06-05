Массовое ДТП на Большевистской: машины врезались в автобус с 20 пассажирами — пострадал ребенок

Сегодня днем, 5 июня, в Новосибирске произошла авария с участием пассажирского автобуса и двух автомобилей. В результате пострадал 7-летний ребенок.
По информации ГИБДД по Новосибирску, ДТП произошло около 12:00 у зданий на Большевистской, 45. 63-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» ехал со стороны улицы Фабричной и при развороте врезался во встречный автобус «НЕФАЗ», который курсирует по маршруту № 13. В салоне находилось 20 пассажиров. После этого автобус остановился и в его задний бампер врезался автомобиль «Мицубиси-Лансер» под управлением 22-летнего водителя.
— В результате ДТП пострадал пассажир автобуса, мальчик 2007 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в телеграм-канале новосибирской Госавтоинспекции.
Обстоятельства аварии устанавливаются, на месте работает экипаж ДПС.
Сегодня утром на новосибирской трассе столкнулись автобус и грузовик. В результате они оба съехали в кювет.
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Обновлено. В сервисе «2ГИС» пользователь Алексей Подойников опубликовал кадры с места аварии, на которых видно госномер «НЕФАЗа». По информации сайта «Автобусный транспорт», автобус принадлежит ООО «ПАТП-6». На сайте новосибирского ЦУГАЭТ указано, что предприятие — один из перевозчиков маршрута № 13. В диспетчерской «ПАТП-6» журналисту НГС сообщили, что информация об аварии пока не поступала.