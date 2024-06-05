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Грузовик столкнулся с автобусом под Новосибирском

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Происшествия Грузовик столкнулся с автобусом на трассе под Новосибирском — видео с места

Грузовик столкнулся с автобусом на трассе под Новосибирском — видео с места

Авария произошла в районе поселка Ложок

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1 комментарий
ДТП случилось сегодня утром

На трассе в Новосибирской области в районе поселка Ложок грузовик столкнулся с автобусом.

Авария произошла утром 5 июня между Исктимом и Линево при движении в сторону Черепаново. Судя по видео, которое прислал читатель НГС, после столкновения транспортные средства съехали с дороги в кювет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Пока неизвестно, были ли в автобусе пассажиры.

НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, новость дополняется.

Если вы что-либо знаете о случившейся аварии, свяжитесь с редакцией НГС. Можно анонимно.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Недавно 43-летний мужчина погиб в ДТП в Баганском районе. Водитель не справился с управлением и вылетел с дороги.

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Авария ДТП Автобус Трасса Ложок Новосибирская область
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