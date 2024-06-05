Грузовик столкнулся с автобусом на трассе под Новосибирском — видео с места

На трассе в Новосибирской области в районе поселка Ложок грузовик столкнулся с автобусом.
Авария произошла утром 5 июня между Исктимом и Линево при движении в сторону Черепаново. Судя по видео, которое прислал читатель НГС, после столкновения транспортные средства съехали с дороги в кювет. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Пока неизвестно, были ли в автобусе пассажиры.
НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, новость дополняется.
Недавно 43-летний мужчина погиб в ДТП в Баганском районе. Водитель не справился с управлением и вылетел с дороги.
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