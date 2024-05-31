Спецтехнику заметили у торгового центра на Фрунзе — пожарные машины сняли на видео

Вечером 30 мая возле торгового центра в Новосибирске заметили несколько пожарных машин. Кадры с техникой опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
По его данным, спецтехника была около ТРЦ «Сибирский молл» на улице Фрунзе. Судя по видео, на месте находились не менее четырех автомобилей.
— Возле ТРЦ «Сибирский молл» собрались несколько пожарных автомобилей, — сказано в сообщении.
НГС позвонил в торгово-развлекательный центр. В нем заявили, что ничего не произошло, эвакуации не было. Один из посетителей ТРЦ, который видел пожарные машины, также сообщил, что людей из посещений не выводили.
— Я в «Сибирском молле» был в сумме 15 минут от захода до выхода. Подъехал, встал на парковку внизу, вижу — проехала одна машина с мигалками, встала в конце парковки. Никаких сирен, никто не бежит, — сказал сибиряк.
Он уточнил, что заметил на месте минимум две пожарные машины. НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В марте в Новосибирске провели эвакуацию посетителей и сотрудников ТЦ «Сибирский молл». В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что там произошла ложная сработка пожарной сигнализации.