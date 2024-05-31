Спецтехнику заметили у торгового центра на Фрунзе — пожарные машины сняли на видео

Технику заметили около ТРЦ «Сибирский молл» Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»











Вечером 30 мая возле торгового центра в Новосибирске заметили несколько пожарных машин. Кадры с техникой опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».



По его данным, спецтехника была около ТРЦ «Сибирский молл» на улице Фрунзе. Судя по видео, на месте находились не менее четырех автомобилей.



— Возле ТРЦ «Сибирский молл» собрались несколько пожарных автомобилей, — сказано в сообщении.

Кадры опубликовали в соцсетях Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

НГС позвонил в торгово-развлекательный центр. В нем заявили, что ничего не произошло, эвакуации не было. Один из посетителей ТРЦ, который видел пожарные машины, также сообщил, что людей из посещений не выводили.



— Я в «Сибирском молле» был в сумме 15 минут от захода до выхода. Подъехал, встал на парковку внизу, вижу — проехала одна машина с мигалками, встала в конце парковки. Никаких сирен, никто не бежит, — сказал сибиряк.



Он уточнил, что заметил на месте минимум две пожарные машины. НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

