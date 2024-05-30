Следователи объявили проверку после насилия над второклассником в поселке Горный

По результатам проверки в ведомстве примут процессуальное решение. Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирской области следователи начали проверку из-за информации о насилии над школьником в поселке Горном. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в четверг, 30 мая.



— Следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка по размещенной в сети Интернет информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.



Уточняется, что в одной из соцсетей распространили видео, на котором группа подростков в поселке Горный Тогучинского района применила насилие в отношении ребенка. По этому сообщению в ведомстве организовали проведение процессуальной проверки.



Сейчас следователи устанавливают изложенные в материале СМИ обстоятельства. По результатам проверки в ведомстве примут процессуальное решение.



Ранее в распоряжении НГС появилось видео, где ребенок стоит на коленях и просит прощение — кадры распространили в чатах поселках Горный после того, как местные жители сообщили о насилии над второклассником группой подростков.



Кроме СК, кадрами заинтересовались в полиции. В ведомстве уточнили, что люди, которые принимали участие в трансляции видеоролика, установлены и опрошены в присутствии законных представителей. Вместе с тем, по данным полиции, физической силы к ребенку не применялось.



На произошедшее в Горном также обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

