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Происшествия Беспредел в Горном Следователи объявили проверку после насилия над второклассником в поселке Горный

Следователи объявили проверку после насилия над второклассником в поселке Горный

На ситуацию также обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета»

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По результатам проверки в ведомстве примут процессуальное решение.

В Новосибирской области следователи начали проверку из-за информации о насилии над школьником в поселке Горном. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в четверг, 30 мая.

— Следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка по размещенной в сети Интернет информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Уточняется, что в одной из соцсетей распространили видео, на котором группа подростков в поселке Горный Тогучинского района применила насилие в отношении ребенка. По этому сообщению в ведомстве организовали проведение процессуальной проверки.

Сейчас следователи устанавливают изложенные в материале СМИ обстоятельства. По результатам проверки в ведомстве примут процессуальное решение.

Ранее в распоряжении НГС появилось видео, где ребенок стоит на коленях и просит прощение — кадры распространили в чатах поселках Горный после того, как местные жители сообщили о насилии над второклассником группой подростков.

Кроме СК, кадрами заинтересовались в полиции. В ведомстве уточнили, что люди, которые принимали участие в трансляции видеоролика, установлены и опрошены в присутствии законных представителей. Вместе с тем, по данным полиции, физической силы к ребенку не применялось.

На произошедшее в Горном также обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

— На кадрах можно увидеть, как мальчик в слезах извиняется перед камерой — за что именно, пока неизвестно. Обратимся в правоохранительные органы с просьбой провести проверку, — сообщила Екатерина Мизулина.

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СК Поселок Горный Новосибирская область Подростки Насилие
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