«Извиняется в слезах»: Мизулина обратила внимание на издевательства над школьником в Новосибирской области

По словам местных жителей, подростки в поселке Горный творят беспредел Источник: читательница НГС











Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на видео, где мальчик извиняется на коленях в Новосибирской области. Местные жители сообщили, что над ребенком издевались те же подростки, которые в мае надругались над второклассником.



Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале, что в сети появилось видео, на котором подростки унижают третьеклассника. Случай произошел в поселке Горный.

— На кадрах можно увидеть, как мальчик в слезах извиняется перед камерой — за что именно, пока неизвестно. Обратимся в правоохранительные органы с просьбой провести проверку, — написала Мизулина.

Ранее в распоряжении редакции НГС появилось это же видео, где ребенок стоит на коленях и просит о прощении. Его держат за плечо, а потом запрокидывают голову. Видео распространяли в чатах поселка Горный после сообщения о насилии над второклассником группой 12-летних подростков.

Мать зачинщика пыталась выгородить сына, обвинив в его поведении гены. Местные жители заявили, что управы на 12-летних подростков никто найти не может. После случившегося подростка заставили извиняться на камеру.