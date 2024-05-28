«Хлопки были — как что-то взрывалось»: тела двух погибших нашли пожарные в сгоревшем доме у высоток на Кирова

В Новосибирске после пожара нашли тела двух человек. Огонь вспыхнул на улице Ленинградской в частном секторе вчера, 27 мая, около 23:40.
— Горел частный сектор рядом с домом на Кирова, 225. Хлопки были — как что-то взрывалось, — объяснила читательница НГС.
Она прислала видео в редакцию.
В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что горели два частных дома по улице Ленинградской. Один из них был нежилой — в нем и обнаружили тела двух человек. В ведомстве добавили, что их пол пока не установлен.
Второй дом был жилой, его владельцы не пострадали. У здания сгорела полностью крыша.
На выходных под Новосибирском пожар уничтожил несколько дачных домов с СНТ «Строитель» в Новосибирском районе.
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