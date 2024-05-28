Сибиряка сбили насмерть недалеко от заправки на трассе в Новосибирской области

В Новосибирской области погиб 37-летний пешеход. ДТП произошло 27 мая около 23:20 в Мошковском районе на трассе Р-255 «Сибирь».
— 31-летний водитель на Volkswagen Polo двигался в направлении Новосибирска, на 89-м км автодороги совершил наезд на пешехода. Мужчина, по предварительной информации, переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
37-летний пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее стало известно, что у 27-летней водительницы Toyota Cresta, пострадавшей в ДТП на трассе в Черепановском районе, выявили целый ряд травм.
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