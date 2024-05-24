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Происшествия «Услышала громкий хлопок»: подробности аварии с рухнувшим на Ипподромскую Porsche

«Услышала громкий хлопок»: подробности аварии с рухнувшим на Ипподромскую Porsche

Очевидцы говорят, что в машине была одна девушка

2 018
12 комментариев
Авария произошла ночью

Очевидцы рассказали подробности аварии с рухнувшим Porsche на Ипподромскую магистраль. По словам новосибирцев, в машине была одна девушка, ее увезли врачи на машине скорой помощи.

— Я живу напротив, услышала громкий хлопок, который длился примерно 10 секунд. Из окна увидела перевернутый Porsche, машина вылетела с улицы Фрунзе на Ипподромскую магистраль, — рассказала читательница НГС.

Как рассказывает очевидец, спустя несколько минут после аварии приехала скорая помощь, в автомобиле была одна девушка, врачи погрузили ее в машину скорой помощи и увезли в больницу. Позже случайные прохожие пытались перевернуть автомобиль, но сделать это удалось только спасателям.

На месте аварии работали сотрудники ДПС и спасатели МАСС, на земле валялся светофор и дорожные знаки, остался след от съезда Porsche на склоне.

Если вам что-либо известно о состоянии пострадавшей или вы что-либо знаете о ней, свяжитесь с редакцией НГС. Можно анонимно.
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Осенью прошлого года автомобиль пробил ограждение на мосту и повис над улицей Ипподромской, момент аварии попал на видео.

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Машина Автомобиль Porsche Авария ДТП Ипподромская магистраль
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