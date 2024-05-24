«Услышала громкий хлопок»: подробности аварии с рухнувшим на Ипподромскую Porsche

Авария произошла ночью Источник: предоставлено читательницей НГС











Очевидцы рассказали подробности аварии с рухнувшим Porsche на Ипподромскую магистраль. По словам новосибирцев, в машине была одна девушка, ее увезли врачи на машине скорой помощи.



— Я живу напротив, услышала громкий хлопок, который длился примерно 10 секунд. Из окна увидела перевернутый Porsche, машина вылетела с улицы Фрунзе на Ипподромскую магистраль, — рассказала читательница НГС.

Как рассказывает очевидец, спустя несколько минут после аварии приехала скорая помощь, в автомобиле была одна девушка, врачи погрузили ее в машину скорой помощи и увезли в больницу. Позже случайные прохожие пытались перевернуть автомобиль, но сделать это удалось только спасателям.

Источник: предоставлено читательницей НГС

На месте аварии работали сотрудники ДПС и спасатели МАСС, на земле валялся светофор и дорожные знаки, остался след от съезда Porsche на склоне.

Осенью прошлого года автомобиль пробил ограждение на мосту и повис над улицей Ипподромской, момент аварии попал на видео.