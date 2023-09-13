Проехал по газону и врезался в ограждение — момент ДТП на Фрунзе попал на видео

Момент аварии в Новосибирске, после которой автомобиль пробил ограждение на мосту и повис над улицей Ипподромской, попал на видео.



На кадрах с камеры «Электронного города», которая находится на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромской, видно, как автомобиль едет по улице Фрунзе со стороны дома №144. Машина проезжает по газону на кольце и врезается в ограждение. В результате машина повисла над дорогой. Судя по кадрам, автомобиль задымился.