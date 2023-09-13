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Проехал по газону и врезался в ограждение — момент ДТП на Фрунзе попал на видео

После аварии машина повисла над улицей Ипподромской

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В аварии никто не пострадал

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Момент аварии в Новосибирске, после которой автомобиль пробил ограждение на мосту и повис над улицей Ипподромской, попал на видео.

На кадрах с камеры «Электронного города», которая находится на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромской, видно, как автомобиль едет по улице Фрунзе со стороны дома №144. Машина проезжает по газону на кольце и врезается в ограждение. В результате машина повисла над дорогой. Судя по кадрам, автомобиль задымился.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На камеры попал момент аварии

Видео: Электронный город

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом.

Несколько дней назад автомобиль Toyota Sprinter врезался в бетонное ограждение. 28-летнего водителя госпитализировали.

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