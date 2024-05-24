«Снес 11 автомобилей»: новосибирцы заявили, что водитель седана повредил машины на Связистов — видео с места

Инцидент случился на улице Связистов Источник: «АСТ-54 Black»/t.me











В Новосибирске заявили, что водитель повредил несколько машин в Ленинском районе. Как рассказали подписчики телеграм-канала «АСТ-54 Black», сибиряк якобы «снес» более 10 автомобилей.



— Водитель седана Chevrolet Cruze снёс 11 автомобилей, — сказано в сообщении.



Инцидент случился на улице Связистов, 11 в микрорайоне Западный. В сети опубликовали видео с места произошедшего.

Очевидцы сняли место произошедшего на видео Источник: «АСТ-54 Black»/t.me

На кадрах можно заметить, что у нескольких автомобилей действительно имеются повреждения. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные. В ведомстве сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент выясняют обстоятельства.