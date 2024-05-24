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Происшествия «Снес 11 автомобилей»: новосибирцы заявили, что водитель седана повредил машины на Связистов — видео с места

«Снес 11 автомобилей»: новосибирцы заявили, что водитель седана повредил машины на Связистов — видео с места

ГИБДД выясняет обстоятельства

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Инцидент случился на улице Связистов

В Новосибирске заявили, что водитель повредил несколько машин в Ленинском районе. Как рассказали подписчики телеграм-канала «АСТ-54 Black», сибиряк якобы «снес» более 10 автомобилей.

— Водитель седана Chevrolet Cruze снёс 11 автомобилей, — сказано в сообщении.

Инцидент случился на улице Связистов, 11 в микрорайоне Западный. В сети опубликовали видео с места произошедшего.

Очевидцы сняли место произошедшего на видео

На кадрах можно заметить, что у нескольких автомобилей действительно имеются повреждения. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные. В ведомстве сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент выясняют обстоятельства.

Если вы стали свидетелем произошедшего или знаете подробности инцидента, просим связаться с НГС
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В феврале в Новосибирске во дворе дома водитель кроссовера протаранила несколько припаркованных автомобилей. Авария произошла на улице Крылова.

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