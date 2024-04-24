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Происшествия Входил в сотню богатейших силовиков. Что известно о задержанном замминистра обороны Тимуре Иванове?

Входил в сотню богатейших силовиков. Что известно о задержанном замминистра обороны Тимуре Иванове?

Его подозревают в получении взятки

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Рассказываем, что известно о задержанном замминистра минобороны России Тимуре Иванове

Во вторник, 23 апреля, в Москве задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Иванова подозревают по статье 290 УК — ему грозит до 15 лет колонии.

Наши коллеги из MSK1.RU рассказывает, что известно об арестованном заместителе министра обороны Тимуре Иванове.

Биография Тимура Иванова

Тимур Иванов родился 15 августа 1975 года в Москве. Отец Вадим Геннадьевич Иванов, с 2004 года — генеральный директор ООО «Кристалл Девелопмент», занимающаяся занимается производством частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов. В активах компании на 2021 год числился 61 миллион рублей. Мать — лезгинка родом из Курахского района Дагестана. Дважды женат, о первой супруге мало что известно.

В 1997 году Тимур Иванов окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1997 по 1999 год работал в различных коммерческих организациях.

Тимур Иванов на вручении наград в ЦВКГ имени Вишневского

После этого работал в энергетической отрасли: в департаменте сооружения атомных объектов Минатома, был вице-президентом «Атомстройэкспорта», входил в состав правления «Интер РАО ЕЭС», возглавлял Российское энергетическое агентство Минэнерго. Имеет ученую степень — он кандидат экономических наук, защитил диссертацию по теме «Финансово-организационные модели проектов сооружения АЭС» в 2011 году.

В 2012 году Иванова назначили пост зампредседателя правительства Московской области: взял под контроль хорошо знакомый энергетический блок. В этот период губернатором Московской области был Сергей Шойгу. С 2013 года он на протяжении трех лет в статусе гендиректора «Оборонстроя» курировал крупнейшие инфраструктурные проекты оборонного ведомства.

АО «Оборонстрой» — многопрофильная компания, занимающаяся строительством жилья для военнослужащих, а также социально значимых и стратегических объектов военного назначения. В нее входят предприятия, занимающиеся проектированием, строительством, производством, логистикой и энергетикой.

Задержанный замминистра Тимур Иванов сегодня присутствовал на коллегии Минобороны под руководством Сергея Шойгу

Самый бедный среди самых богатых

В 2016 сменил на посту заместителя министра обороны РФ Алексея Дюмина, который ушел в губернаторы Тульской области. В ведомстве он занимался вопросами, связанными с управлением имуществом и расквартированием войск, жильем и медицинским обеспечением Вооруженных Сил России, а также отвечал за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Министерства обороны России и военную ипотеку.

В 2018 году Forbes внесло Тимура Иванова в список самых богатых силовиков России. Сумма его дохода составила 13,6 миллиона рублей.

При этом доход семьи замминистра оказался гораздо больше — 136,7 миллиона рублей. Дело в том, что он женат на известной предпринимательнице и светской львице Светлане Захаровой. Она владеет модной группой Metropol. Также женщина была ведущей программы «Сними это немедленно!» на телеканале СТС.

Кадр со свадебной фотоссесии Ивановых, которыми поделилась Светлана в соцсетях

Светлана Захарова — гражданка Израиля. У нее остались дети от первого брака с бизнесменом Михаилом Маниовичем — дочь Александра (род. 1998) и сын Марк (род. 2002).

В 2018 году жена Тимура Иванова стала самой богатой женой из всех чиновников Минобороны. Она заработала за год порядка 50 млн рублей. В ее владении сразу несколько участков общей площадью 10,2 тыс. кв. м, а также квартира площадью 317 кв. м, которую она делит с супругом, и дачей.

По некоторым данным, чета Ивановых могла проживать в доме искусств на Поварской 20. Там в свое время были прописаны Ахмадуллина и Мессерер

У жены замминистра — три машины (Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2), и мотоцикл Harley-Davidson. У Ивановой трое детей, у одного из них, как указано в декларации, в пользовании квартира в Мексике.

Светлана Захарова любила веселиться с размахом. Например, свой 45-й день рождения светская львица отпраздновала в Императорском яхт-клубе Москвы. Пели на мероприятии Бутусов, Куценко и Меладзе.

Также у Тимура Иванова есть две несовершеннолетние дочери — Дарья и Прасковья.

После начала СВО замминистра обороны находится под санкциями США, Великобритании, ЕС и ряда других стран.

Отметим, что дочь Светланы Ивановой получила плюсом к израильскому гражданству и французское. Из Парижа она стала писать тексты против СВО. Вероятно, именно это и защитило имущество Ивановых, а также Светлану с детьми от властей Евросоюза. Возможно, с этой же целью 30 августа 2022 Ивановы оформили развод.

Светлана часто делилась фотографиями из путешествий с супругом

Награды и регалии

«Официальный журнал Европейского союза» в октябре 2022 года писал, что Тимур Иванов занимает десятое место в общей иерархии российского военного руководства и отвечает за закупки военной продукции и строительство военных объектов.

Награжден:

  1. Орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени

  2. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и другими медалями.

  3. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

  4. Заслуженный строитель Российской Федерации.

  5. Почетный работник топливно-энергетического комплекса.

  6. Действительный государственный советник РФ I класса (2019).

  7. Герой ЛНР (2022).

Что с Ивановым сейчас?

Следствие будет добиваться ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Из сообщения СКР следует, что замминистра задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Особо крупный размер начинается с суммы один миллион рублей. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

На вручении дипломов Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге

Президенту Путину уже доложили о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Шойгу также заранее был поставлен в известность, заявили в Кремле.

Ранее мы рассказывали о задержании замглавы ФТС Елены Ягодкиной. Также мы писали, в чем ее обвинили. Почитайте еще, чем закончился суд над замминистра энергетики Анатолием Тихоновым.

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