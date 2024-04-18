«Самолет не может прилететь»: сибирячка застряла в аэропорту Дубая из-за непогоды — вылет рейса перенесли

Авиарейс должен был отправиться в Новосибирск 17 апреля Источник: предоставила Ольга











Жительница Новосибирска Ольга оказалась в аэропорту Дубая во время непогоды: ОАЭ затопило мощными ливнями. Как рассказала сибирячка НГС, авиарейс S7 должен был отправиться в Новосибирск 17 апреля, но вылет перенесли — самолет перенаправили в аэропорт Фуджейра.



— Самолет не может сюда прилететь. А нас не могут увезти в Фуджейра, потому что дороги затоплены, — объяснила Ольга.



Она уточнила, что приехала в аэропорт еще утром 17 апреля, вместе с ней в аэровокзальном комплексе находятся другие пассажиры. Самолет, по ее словам, должен был отправиться в Новосибирск в 12:45 по местному времени.



По данным авиакомпании, самолет ожидает открытия аэропорта Дубая Источник: предоставила Ольга











Сибирячка утверждает, что находящиеся люди в аэропорту столкнулись с проблемой, связанной с количеством пищи и воды. Некоторые из них, с ее слов, спят на полу аэровокзала.



Вылет авиарейса перенесли на утро 18 апреля. Ситуацию с отправкой самолета в Новосибирск прокомментировали НГС в пресс-службе S7 Airlines.



В организации уточнили, что авиакомпания осуществляет рейсы из Новосибирска в международный аэропорт Дубая, а также Аль-Мактум в ОАЭ.



— Рейс из Новосибирска в Дубай (DXB) вылетел сегодня, 17 апреля в 8:40 по расписанию. Однако, из-за ограничений на посадку в международном аэропорту Дубая (DXB), связанных с непогодой, воздушное судно ушло на запасной аэродром — в международный аэропорт Фуджейра (FJC), — сообщили в организации.



В пресс-службе уточнили, что из-за сбойной ситуации в аэропорту, обратный рейс в Новосибирск предварительно перенесен на 05:45 по местному времени 18 апреля. До этого момента, согласно текущему NOTAM, аэропорт Дубая

закрыт на прием и отправку новых рейсов.



— Соответственно самолет S7 Airlines, находящийся сейчас в аэропорту Фуджейра, ожидает открытия аэропорта Дубая, — объяснили в авиакомпании. — В настоящее время представители S7 Airlines в Дубае делают все возможное для размещения пассажиров в гостиницах, обеспечения трансфера и питания.

