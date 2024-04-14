Российским авиакомпаниям запретили полёты в Ирак, Израиль и Иорданию

Росавиация временно запретила российским авиакомпаниям полёты в Израиль, Ирак и Иорданию, а также использование воздушного пространства над этими странами до снятия ограничений.



Как уточняют в Росавиации, решение принято в связи с сообщением авиационных властей NOTAM о закрытии воздушного пространства над странами до утра 14 апреля по московскому времени.

1 из 2 Источник: скриншот страницы сервиса Flightradar24

В «Аэрофлоте» уже сообщили, что не выполняют рейсы над воздушным пространством Ирака, Иордании и Израиля.



ТАСС пишет, что изменение в расписание полётов также вносит базирующаяся в Дубае Flydubai. Требования властей затронули несколько рейсов, в частности, борт из Дубая в Тель-Авив вынужденно вернулся в аэропорт вылета. По данным онлайн-табло Пулково, рейс этой авиакомпании в Дубай отправлен по расписанию — в 00:33. MSK1.RU отмечает, что отменён утренний рейс из Тель-Авива в Москву, который ждали в Домодедово в 13:35.



В ночь на 14 апреля Иран начал атаку Израиля. По данным СМИ, запущены десятки дронов-камикадзе и крылатые ракеты, при этом беспилотники летят не только с территории Ирана, но и других стран, в частности, с юга Ливана.



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