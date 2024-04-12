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Происшествия Теракт в Crocus City Hall эксклюзив В гроб положили любимые вещи: как в Новосибирске прощались с погибшим в теракте в «Крокусе»

В гроб положили любимые вещи: как в Новосибирске прощались с погибшим в теракте в «Крокусе»

Церемония проходила в крематории

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Прощание с мужчиной состоялось в крематории

12 апреля в Новосибирске прошла церемония прощания с Григорием Будько, погибшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл». Как рассказала НГС сестра сибиряка Ульяна, мужчину хоронили в закрытом гробу.

— Закрытый гроб. Мы положили туда его вещи любимые, одежду, куртку, в которой он был, которую мы нашли в гардеробе, — сообщила Ульяна.

Прощание с мужчиной состоялось в Новосибирском крематории. Ульяна уточнила, что на церемонии находились более 60 человек.

— Мы учились в одном классе, двойняшки. И друзья у нас общие по большому счету. Пришло больше 60 человек, — сказала Ульяна. — Прощание, конечно, очень тяжело. Непонятно, потому что молодой. Все прошло довольно достойно.

По словам сибирячки, Григория Будько кремируют. Она сообщила, что его похоронят на Заельцовском кладбище.

— Я похороню его рядом с родителями. У нас мама, бабушка на Заельцовском кладбище, — рассказала Ульяна.

Сестра погибшего уточнила, что виделась с братом месяц назад, когда они отмечали совместный юбилей. Григорий улетел из Новосибирска 10 марта.

В день трагедии 35-летний Григорий Будько отправился на выступление группы «Пикник», который должен был пройти в «Крокус Сити Холле». Мужчина, как сообщала ранее сестра сибиряка, переехал из Новосибирской области в Москву несколько лет назад, в 2018 году, и пошел на концерт с будущей тещей.

28 марта стало известно, что Григорий Будько был внесен в список погибших после теракта в Подмосковье. Родственница мужчины Ульяна уточнила, что он попал в перечень на основании ее заявления в СК.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл» случился 22 марта. Четверо налетчиков открыли огонь по людям, собравшимся в концертном зале, а затем подожгли здание. В этом сюжете мы собираем всю информацию о том, что произошло в день трагедии.

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Крокус Сити Холл Крематорий Похороны Прощание Новосибирск Теракт
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