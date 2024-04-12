В гроб положили любимые вещи: как в Новосибирске прощались с погибшим в теракте в «Крокусе»

Прощание с мужчиной состоялось в крематории Источник: предоставлено сестрой мужчины, Александр Ощепков / NGS.RU











12 апреля в Новосибирске прошла церемония прощания с Григорием Будько, погибшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл». Как рассказала НГС сестра сибиряка Ульяна, мужчину хоронили в закрытом гробу.



— Закрытый гроб. Мы положили туда его вещи любимые, одежду, куртку, в которой он был, которую мы нашли в гардеробе, — сообщила Ульяна.



Прощание с мужчиной состоялось в Новосибирском крематории. Ульяна уточнила, что на церемонии находились более 60 человек.



— Мы учились в одном классе, двойняшки. И друзья у нас общие по большому счету. Пришло больше 60 человек, — сказала Ульяна. — Прощание, конечно, очень тяжело. Непонятно, потому что молодой. Все прошло довольно достойно.



По словам сибирячки, Григория Будько кремируют. Она сообщила, что его похоронят на Заельцовском кладбище.



— Я похороню его рядом с родителями. У нас мама, бабушка на Заельцовском кладбище, — рассказала Ульяна.



Сестра погибшего уточнила, что виделась с братом месяц назад, когда они отмечали совместный юбилей. Григорий улетел из Новосибирска 10 марта.

В день трагедии 35-летний Григорий Будько отправился на выступление группы «Пикник», который должен был пройти в «Крокус Сити Холле». Мужчина, как сообщала ранее сестра сибиряка, переехал из Новосибирской области в Москву несколько лет назад, в 2018 году, и пошел на концерт с будущей тещей.



28 марта стало известно, что Григорий Будько был внесен в список погибших после теракта в Подмосковье. Родственница мужчины Ульяна уточнила, что он попал в перечень на основании ее заявления в СК.

