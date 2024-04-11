НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

с-з.

 749мм 40%
Подробнее
6 Пробки
USD 93,22
EUR 101,23
Реклама

СРОЧНО

Автомобили попали под камнепад на площади Труда

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Застраивают полуостров на Оби
Кандидаты в шорт-лист премии
Учёный похитил миллионы
Играем в «Смуту» за 500 млн
Держит в страхе подъезд
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Происшествия обзор Павел Прилучный полгода не платил за коммуналку и задолжал почти 60 тысяч рублей

Павел Прилучный полгода не платил за коммуналку и задолжал почти 60 тысяч рублей

К актеру подали иск

729
22 комментария
В 2020 году актера разыскивали судебные приставы за долги по налогам

«Мосэнергосбыт» подал иск на актера Павла Прилучного из-за неуплаты долгов по коммунальным платежам на сумму почти 60 тысяч рублей, включая пени и госпошлину.

Как заявляет телеграм-канал Mash, актер полгода не платил за воду, отопление и электричество в квартире, из которой его выселила бывшая жена Агата Муцениеце в прошлом году. Четырехкомнатная квартира принадлежит Муцениеце, в ней она живет вместе с детьми.

На сайте «Мосгорсуда» на имя Павла Прилучного числятся документы по делу в категории «Иные жилищные споры», дата регистрации заявления от лица Муцениеце указана прошлогодняя, статус — частично удовлетворено. Также решается вопрос с алиментами — дата заседания назначена на 24 апреля. Подтверждение иска от коммунальной службы «Мосэнергосбыт» найти не удалось.

Известно, что актриса уже взыскала с бывшего мужа 26 тысяч рублей — об этом писали в издании «Стархит». Напомним, что супруги провели в браке 9 лет, у пары родилось двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. В 2020 году, в момент начала пандемии, Агата публично призналась в том, что муж поднял на нее руку и выгнал на улицу с детьми, вскоре после этого она подала на развод.

В марте НГС писал о том, что тестю Павла Прилучного может грозить 6 лет за организацию подпольного казино в Москве: во время налета силовики нашли 8 игровых автоматов.

ПО ТЕМЕ
Павел Прилучный Агата Муцениеце Судебное разбирательство Долги по коммуналке
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Рекомендуем
Знакомства

VaD72149,  44

Елена,  51

Женя,  32

Леонид,  33

Дмитрий,  33

Марго,  34

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление