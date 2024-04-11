Павел Прилучный полгода не платил за коммуналку и задолжал почти 60 тысяч рублей

В 2020 году актера разыскивали судебные приставы за долги по налогам Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











«Мосэнергосбыт» подал иск на актера Павла Прилучного из-за неуплаты долгов по коммунальным платежам на сумму почти 60 тысяч рублей, включая пени и госпошлину.

Как заявляет телеграм-канал Mash, актер полгода не платил за воду, отопление и электричество в квартире, из которой его выселила бывшая жена Агата Муцениеце в прошлом году. Четырехкомнатная квартира принадлежит Муцениеце, в ней она живет вместе с детьми.



На сайте «Мосгорсуда» на имя Павла Прилучного числятся документы по делу в категории «Иные жилищные споры», дата регистрации заявления от лица Муцениеце указана прошлогодняя, статус — частично удовлетворено. Также решается вопрос с алиментами — дата заседания назначена на 24 апреля. Подтверждение иска от коммунальной службы «Мосэнергосбыт» найти не удалось.

Известно, что актриса уже взыскала с бывшего мужа 26 тысяч рублей — об этом писали в издании «Стархит». Напомним, что супруги провели в браке 9 лет, у пары родилось двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. В 2020 году, в момент начала пандемии, Агата публично призналась в том, что муж поднял на нее руку и выгнал на улицу с детьми, вскоре после этого она подала на развод.