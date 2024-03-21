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В Москве задержали тестя Павла Прилучного

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Криминал

Тестю Павла Прилучного может грозить 6 лет за организацию подпольного казино в Москве

Во время налета силовики нашли 8 игровых автоматов

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Павел Прилучный с женой и родственниками

Аршак Брутян, тесть актера Павла Прилучного, задержан в Москве. Как сообщает SHOT, его подозревают в организации нелегального казино.

Полицейские установили, что в квартире на улице 1-й Новокузьминской в Москве работало незаконное игровое заведение. В нем располагались восемь игровых моноблоков.

Помимо Брутяна, оперативники задержали еще двух человек. Их деятельность подпадает под статью «Незаконная организация азартных игр». Максимальное наказание — шесть лет колонии. Сейчас полицейские проводят проверку.

В феврале жена Павла Прилучного Зепюр Брутян отмечала день рождения — актер устроил для нее сюрприз: полет на воздушном шаре. Семья отдыхала на горнолыжном курорте в Сочи.

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Павел Прилучный Криминал Казино Новосибирск
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