Тестю Павла Прилучного может грозить 6 лет за организацию подпольного казино в Москве

Аршак Брутян, тесть актера Павла Прилучного, задержан в Москве. Как сообщает SHOT, его подозревают в организации нелегального казино.
Полицейские установили, что в квартире на улице 1-й Новокузьминской в Москве работало незаконное игровое заведение. В нем располагались восемь игровых моноблоков.
Помимо Брутяна, оперативники задержали еще двух человек. Их деятельность подпадает под статью «Незаконная организация азартных игр». Максимальное наказание — шесть лет колонии. Сейчас полицейские проводят проверку.
В феврале жена Павла Прилучного Зепюр Брутян отмечала день рождения — актер устроил для нее сюрприз: полет на воздушном шаре. Семья отдыхала на горнолыжном курорте в Сочи.