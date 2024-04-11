«Лицо накрыто кепкой»:мужчину без сознания нашли на перекрестке Блюхера и Ватутина

В Новосибирске на перекрестке улиц Блюхера и Ватутина обнаружили мужчину без сознания в форме уборщика. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
— Похоже на то, что упал и разбил голову, признаки жизни не подает. Лицо его накрыто кепкой, — уточнил автор поста.
На месте происшествия, судя по фото в паблике, работает скорая помощь.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД и Следственного комитета по Новосибирской области за комментарием, в ведомстве уточняют информацию.
На этой неделе в Горском жилмассиве в Новосибирске нашли лежащего парня. Возможно, он выпал из окна.