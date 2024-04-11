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Происшествия «Лицо накрыто кепкой»:мужчину без сознания нашли на перекрестке Блюхера и Ватутина

«Лицо накрыто кепкой»:мужчину без сознания нашли на перекрестке Блюхера и Ватутина

По словам очевидцев, мужчина упал и получил травму головы

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3 комментария
На место приезжала машина скорой

В Новосибирске на перекрестке улиц Блюхера и Ватутина обнаружили мужчину без сознания в форме уборщика. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Похоже на то, что упал и разбил голову, признаки жизни не подает. Лицо его накрыто кепкой, — уточнил автор поста.

На месте происшествия, судя по фото в паблике, работает скорая помощь.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД и Следственного комитета по Новосибирской области за комментарием, в ведомстве уточняют информацию.

Если вы стали очевидцем этого инцидента, то сообщите об этом в редакцию НГС.
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На этой неделе в Горском жилмассиве в Новосибирске нашли лежащего парня. Возможно, он выпал из окна.

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