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Весна Происшествия Под водой 3,8 тысячи домов: как в 2015 году затопило Новосибирск и почему ситуация может повториться — 10 пугающих фото

Под водой 3,8 тысячи домов: как в 2015 году затопило Новосибирск и почему ситуация может повториться — 10 пугающих фото

Тогда наложились первая и вторая волна паводка

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Без Новосибирского водохранилища отметка городского водопоста в 2015 году превысила бы 561 сантиметр и затопило бы не только дачи, но и здания в Новосибирске

Весна 2024 года может повторить сценарий 9-летней давности. В 2015 году в Новосибирске произошел сильнейший за последние 50 лет паводок. Тогда под водой оказались 3843 участка в Новосибирской области, из них 2074 — в Первомайском и Советском районах города. В этом году весна, по сообщениям синоптиков, пришла почти на две недели раньше срока, поэтому встал вопрос: что ждет Новосибирск?

Повторения сценария 2015 года в этом году эксперты исключить не смогли. Тогда произошло наложение первой и второй волны паводка — опасаются этого и в 2024 году. Интенсивность паводка зависит в Новосибирске от таяния снега на Алтае. Сначала он сходит в долинах, а потом с гор. Первая экспедиция этого года показала, что только в центральной части Алтая снега в пределах нормы, в остальных — выше нормы на 45%. Вторая экспедиция была направлена на Алтай, и специалисты ждут ее результатов.

— Первая волна будет проходить достаточно спокойно. Есть вероятность, что вторая волна будет интенсивнее. Наихудший сценарий — наложение первой и второй волн. И здесь под угрозой расположенные ниже уровня СНТ в Первомайском, Советском районах Новосибирска и Колыванском районе. То, что мы проходили в 2015 году, — предупредил глава МЧС Новосибирской области Виктор Орлов на пресс-конференции в ТАСС.

Исполняющий обязанности руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Дубовицкий подтвердил, что есть опасения наложения первой и второй волн, но пока ситуация благоприятная.

В 2015 году на Алтае было +30 градусов и от паводка в Новосибирске особо сильно пострадали дачные общества в Первомайском районе — «Геофизик», «Геолог», «Строймашевец», «Молодость» и «Волна», и в Советском районе — «Дорожник», «Путеец», «Театральный», «Здоровье» и «Отдых-2». ГЭС пришлось сбрасывать хлынувшую воду.

Министерство объявило о ЧС, когда уровень воды в Оби достиг 522 сантиметров. К утру 12 мая уровень воды в Оби вырос до 527 сантиметров, но уже к 14 часам он опустился до 523 сантиметров. Под угрозой был Затон и Лесоперевалка, но их стихия не тронула.

Девять лет назад весенний паводок обошелся городскому бюджету в сумму около 8,5 миллиона рублей: около 4 миллионов ушло на подготовку, еще 4,5 миллиона — на ликвидацию последствий паводка.

Смотрим фото, как Новосибирск боролся с паводком в 2015 году.

Сильнее всего от паводка в 2015 году пострадали садовые общества в Советском и Первомайском районах. Они же под угрозой и в этом году
Людям пришлось доставать лодки, чтобы перемещаться по дачному обществу
К утру 12 мая уровень воды в Оби вырос до 527 сантиметров. Последняя более высокая отметка была в 1969 году — 688 сантиметров
В городе водой затопило 2074 участка
Паводок 2015 года обошелся городскому бюджету в сумму около 8,5 миллиона рублей
Люди вывозили всё, что могли с дач. Забирали и питомцев
Первая волна паводка в НСО длится с 15 апреля по 15 мая, а вторая — с 25 мая. В 2015 году они наложились из-за активного таяния снега на Алтае
До 4 мая ГЭС работала в обычном режиме, но вода надвигалась, поэтому сброс увеличили. С 8:00 утра 11 мая 2015 года еще активнее пошел сброс и началось затопление участков
12 мая 2015 года МЧС сообщило, что пик паводка пройден. Всё лето дачникам приходилось разбираться с последствиями

На выходных автомобиль смыло потоком воды в Новосибирской области. Ранее новосибирское СНТ затопило по пояс — кадры улиц, до которых добрался паводок.

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