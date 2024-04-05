«Наихудший сценарий — как в 2015 году»: что ждет новосибирцев из-за ранней и жаркой весны — ответы специалистов

Почти десять лет назад Новосибирск столкнулся с серьезным паводком Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











В Новосибирской области из-за ранней весны паводок может пройти не так гладко, как в прошлые годы. Эксперты опасаются повторения сценария 2015 года, когда затопило даже территорию города.



Что сейчас происходит в Новосибирской области

Глава МЧС по НСО Виктор Орлов во время пресс-конференции в ТАСС объяснил, что сейчас регион проходит этап половодья, который имеет очень высокую интенсивность. Говорить о паводке пока рано. При этом весна началась почти на две недели раньше срока.

— Этот год особый, в ночное время ниже нуля температура воздуха не опускается. Это позволяет снегу активно таять и днем, и ночью, — отметил Виктор Орлов.

МЧС ожидает ухудшение ситуации в области в течение ближайших четырех дней. В регионе сейчас работает три оперативные группы. Идет сопровождение половодья по реке Карасук в районе Черновки. Возможно повышение воды, которое подтопит 17 домов.

В районе СНТ «Рябинка» уровень тоже повышается с приходом воды с полей. По Верх-Туле была достаточно сложная обстановка на улицах. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась.



— Сейчас проводится откачка и отвод вод. На границе с Ленинским районом ухудшилась ситуация по руслу реки Тулы. Есть подтопление двух СНТ. Привлечены два расчета спасателей, — подчеркнул глава МЧС по НСО.

Каким будет паводок

Традиционно в НСО есть определенные сроки паводков. Первая волна — 15 апреля — 15 мая, а вторая — с 25 мая. Связано это с таянием снега на Алтае. Первая экспедиция показала, что только в центральной части Алтая снега в пределах нормы, в остальных — выше нормы на 45%.

— Исходя из прогноза, южное направление самое проблемное — Кочковский и частично Красноозерский районы. Возможны проблемы на реке Баксе в Пихтовке. На северном направлении — в Кыштовке достаточно серьезно провели долгосрочные мероприятия. И меньше угрозы. И обстановка с Обью зависит от таяния снегов в горах Алтая. Первая волна будет проходить достаточно спокойно. Есть вероятность, что вторая волна будет интенсивнее. Наихудший сценарий — наложение первой и второй волн. И здесь под угрозой расположенные ниже уровня СНТ в Первомайском, Советском районах Новосибирска и Колыванском районе. То, что мы проходили в 2015 году.



Исполняющий обязанности руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Дубовицкий подтвердил, что есть опасения наложения первой и второй волн, но пока ситуация благоприятная.



— Надеюсь, что погода не принесет нам дополнительных сюрпризов, — добавил эксперт.



Пока эксперты считают, что паводок будет проходить достаточно спокойно.