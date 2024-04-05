НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

3 м/c,

южн.

 756мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,31
EUR 100,07
Реклама

СРОЧНО

Самолет «Уральских авиалиний» 7 месяцев в поле

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Лишили дохода в NL
Кандидаты в шорт-лист премии
Тайный арест бизнесмена
Завалили тест на мэра
Треш-прогулка по Новосибирску
Где сейчас невъездные звёзды
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Весна «Наихудший сценарий — как в 2015 году»: что ждет новосибирцев из-за ранней и жаркой весны — ответы специалистов

«Наихудший сценарий — как в 2015 году»: что ждет новосибирцев из-за ранней и жаркой весны — ответы специалистов

Эксперты опасаются наложения двух волн паводка

1 531
11 комментариев
Почти десять лет назад Новосибирск столкнулся с серьезным паводком

В Новосибирской области из-за ранней весны паводок может пройти не так гладко, как в прошлые годы. Эксперты опасаются повторения сценария 2015 года, когда затопило даже территорию города.

Что сейчас происходит в Новосибирской области

Глава МЧС по НСО Виктор Орлов во время пресс-конференции в ТАСС объяснил, что сейчас регион проходит этап половодья, который имеет очень высокую интенсивность. Говорить о паводке пока рано. При этом весна началась почти на две недели раньше срока.

— Этот год особый, в ночное время ниже нуля температура воздуха не опускается. Это позволяет снегу активно таять и днем, и ночью, — отметил Виктор Орлов.

МЧС ожидает ухудшение ситуации в области в течение ближайших четырех дней. В регионе сейчас работает три оперативные группы. Идет сопровождение половодья по реке Карасук в районе Черновки. Возможно повышение воды, которое подтопит 17 домов.

В районе СНТ «Рябинка» уровень тоже повышается с приходом воды с полей. По Верх-Туле была достаточно сложная обстановка на улицах. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась.

— Сейчас проводится откачка и отвод вод. На границе с Ленинским районом ухудшилась ситуация по руслу реки Тулы. Есть подтопление двух СНТ. Привлечены два расчета спасателей, — подчеркнул глава МЧС по НСО.

Каким будет паводок

Традиционно в НСО есть определенные сроки паводков. Первая волна — 15 апреля — 15 мая, а вторая — с 25 мая. Связано это с таянием снега на Алтае. Первая экспедиция показала, что только в центральной части Алтая снега в пределах нормы, в остальных — выше нормы на 45%.

— Исходя из прогноза, южное направление самое проблемное — Кочковский и частично Красноозерский районы. Возможны проблемы на реке Баксе в Пихтовке. На северном направлении — в Кыштовке достаточно серьезно провели долгосрочные мероприятия. И меньше угрозы. И обстановка с Обью зависит от таяния снегов в горах Алтая. Первая волна будет проходить достаточно спокойно. Есть вероятность, что вторая волна будет интенсивнее. Наихудший сценарий — наложение первой и второй волн. И здесь под угрозой расположенные ниже уровня СНТ в Первомайском, Советском районах Новосибирска и Колыванском районе. То, что мы проходили в 2015 году.

Исполняющий обязанности руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Дубовицкий подтвердил, что есть опасения наложения первой и второй волн, но пока ситуация благоприятная.

— Надеюсь, что погода не принесет нам дополнительных сюрпризов, — добавил эксперт.

Пока эксперты считают, что паводок будет проходить достаточно спокойно.

В Новосибирск весна пришла раньше времени и принесла много проблем. Мы ведем онлайн-трансляцию, как топит город и область. Как теплая весна скажется на урожае, можно узнать в нашей статье.

ПО ТЕМЕ
Паводок Паводок в Новосибирской области Подтопления Талые воды
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Evgeshka,  32

Slava,  47

Красотка,  49

Yana,  43

Даша,  35

Алексей Кретов,  34

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление