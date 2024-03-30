«Я знаю, где ты живешь. Я тебя закопаю»: семье угрожают за полученное сообщение о теракте — полиция не помогает

Подросток и его мама стали невольными жертвами чужих сообщений и теперь им угрожают Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Подростку из Татарстана Диме (имя изменено по просьбе героев. — Прим. ред.) пришло странное сообщение в телеграм. Неизвестный предложил за два миллиона рублей заминировать детскую поликлинику и расстрелять людей. Дима сразу показал сообщение матери, та кинулась звонить в полицию. Но дабы обезопасить себя и сына на всякий случай решила сделать это анонимно. Однако буквально 20 минут спустя в их квартиру завалилась полиция, а семье теперь поступают угрозы и они боятся выходить из дома.

Корреспондент 116.RU поговорила с мамой подростка. Рассказываем, как желание помочь обернулось против Димы и причем тут Екатерина Мизулина.

«Вы же тоже люди»

Обычная среднестатистическая квартира в Чистополе. 24 марта. Дома только Дима и его мама Ксения (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.). Раздается трель телефона. Спустя несколько минут Дима подходит к матери и показывает сообщение, которое ему некий аноним прислал в телеграм.

Некто под ником Вайран предлагал Диме устроить теракт и пообещал заплатить два миллиона рублей, предоставить оружие и вытащить из полиции, если понадобится.

Дима вступил в разговор с анонимом и спросил, зачем это всё нужно. Тот ответил, что люди — «биомусор».

— Дак вы же тоже люди, — ответил ребенок.

Источник: предоставлено 116.RU героями материала











Мама с сыном сразу решили, что о подобном молчать не стоит. Поэтому сообщили в полицию, но сделать это захотели анонимно. Они боялись, что на них посыплются угрозы. Ксения позвонила в полицию и оставила сообщение.

В это время Дима нашел еще один способ предупредить чистопольцев о возможной опасности. У него был телеграм-канал, где он выкладывал свое музыкальное творчество. Именно через этот канал Дима решил предупредить подписчиков и опубликовал скриншот с угрозами. Он призывал всех на всякий случай сидеть дома — мало ли что может случиться.

С чувством выполненного долга Ксения с сыном продолжили заниматься домашними делами. Но буквально 20 минут спустя после анонимного звонка в полицию в их квартиру завалились люди в форме. Как говорит наша собеседница, сотрудники начали оказывать на них с сыном давление. Телефон Димы проверили, переписки изъяли. Маме с сыном пришлось писать объяснительные. Ксения говорит, что Диму всё это очень испугало.

— Начали нас, так сказать, морально прессовать. Перепугали мне сына. Когда я им начала говорить, что мы сделали вызов анонимно и на каком основании они вообще приехали, они вызвали подмогу. Начали звонить ПДН, замначальника полиции, — вспоминает Ксения в беседе с журналистом 116.RU.



И замначальника полиции действительно приехал. Он оказался тем человеком, который и принимал якобы анонимный вызов Ксении. В распоряжении редакции имеются видеозаписи посещения сотрудниками полиции семьи. Покажем одну из них.

Дату, время посещения и звук из видео мы убрали намеренно. В распоряжении редакции есть полная запись Источник: предоставлено 116.RU героями материала

«Я начала кричать: "Помогите!"»

Полиция покинула квартиру и оставила Ксению и Диму в растерянности и полными тревоги. Где-то через полчаса случается вторая неожиданность — блокируют номер, на который Диме приходили те странные предложения от Вайрана. Ксения считает, что это сделали полицейские из-за поста сына в его телеграм-канале. Но она настаивает: ребенок ничего плохого не совершал, он просто хотел предупредить своих друзей о возможной опасности.

— Он долгое время развивал телеграм-канал, выкладывал свое творчество. У него даже была своя аудитория. Он выложил туда именно этот скриншот, потому что у него там сидели чистопольские подростки, люди оттуда. Он призвал людей не посещать те места, которые озвучили террористы. Да, я понимаю, может где-то была и моя вина. Когда поступили такие сообщения, я позвонила в полицию в панике. По ту сторону трубки сидит некомпетентный сотрудник и не может адекватно принять вызов... Я начала кричать: «Помогите!». Он должен был в такой ситуации успокоить, он вел себя некорректно, — рассуждает Ксения.

Не понимая, что вообще происходит, Дима с мамой связались с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Вскоре Мизулина опубликовала скриншоты чистопольцев в свой телеграм-канал, где сообщила, что многим подросткам сейчас пишут злоумышленники. Она посоветовала не вступать с ними в переписку и сразу блокировать. А затем, как говорит Ксения, сыну пришло письмо от бота главы Лиги безопасного интернета.

— Мизулина нам написала: «Лично связывались с вашей полицией, там приняты меры». Она озвучила, что наложили штраф, лишили замначальника звания. Но это всё через бота, а официальный ответ прокуратура нам еще не дала, — подчеркивает Ксения.

Источник: ekaterina_mizulina / t.me











«Я знаю, где ты живешь. Я тебя закопаю»

Из этой истории пропала какая-либо анонимность, и Диме стали поступать серьезные угрозы. Неизвестные начали писать ребенку, что знают его адрес, знают его родных и обязательно этим воспользуются. Все сообщения, скриншоты которых есть в распоряжении редакции, сопровождаются жесткой нецензурной бранью.

Источник: предоставлено 116.RU героями материала











Кроме того, Диму начали травить свои же. Чистопольцы стали говорить, мол, парень решил попиариться.



— Наша молодежь чистопольская пишет ему «ты пиара захотел» и так далее. Конечно, адекватные люди отвечают, что якобы мальчик хотел спасти вашу же жизнь, а вы ему такое пишете. Ну какой пиар?! Мы вообще это всё хотели сделать анонимно, — защищает сына Ксения.



Источник: предоставлено 116.RU героями материала











«В следующий раз лучше промолчим»

Но и на этом история для семьи не закончилась. Теперь кто-то слил и номер телефона Ксении в общий доступ. Ей тоже звонят и тоже угрожают. В беседе с нами Ксения буквально дрожащим голосом прокричала, что боится выходить на улицу и никуда не отпускает сына. Если же кому-то из членов семьи нужно квартиру покинуть — они всегда включают камеру на телефоне. На всякий случай.

— Мы хотели сделать доброе дело. Обезопасить жителей от такой ситуации. А нас тут, извиняюсь за выражение, облили говном, — говорит всерьез встревоженная Ксения.

Она намерена призвать полицейских к ответу. Именно они, считает Ксения, рассекретили данные семьи и подвергли их опасности. Сами же Дима и его мама просто хотели предостеречь людей.

— Я хочу, чтобы сотрудники полиции, которые у нас были, посмотрели нам в глаза и попросили прощения. Считаю, действия с их стороны были неправомерными. После такого отношения в следующий раз лучше промолчим, — говорит Ксения.

«После такого отношения в следующий раз лучше промолчим» Ксения, мама пострадавшего подростка

Редакция 116.RU направила запрос в республиканские прокуратуру и МВД. Также мы обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В прокуратуре сообщили, что там ничего о деле не знают. А с Екатериной Мизулиной нам удалось связаться только через ее бота в телеграм-канале.

— Действительно было обращение из города Чистополь (и не одно). Одно из них содержало информацию об обращении граждан в полицию. Информации о ФИО лица в нем не содержалось, — ответили нам через бот.

Еще раз подтвердить нам информацию о том, что якобы кого-то из людей в форме наказали за давление на Ксению и Диму, нам Мизулина не смогла.