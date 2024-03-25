Закрывали собой, возвращались в пекло, выводили паникующих. Герои трагедии в «Крокусе» — в лицах

Лица тех немногих, кто жертвовал собой ради спасения других Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











22 марта теракт в «Крокусе» унес жизни более сотни людей и покалечил судьбы тысячам. Точное количество жертв до сих пор неизвестно, но уже стало ясно, что трагедия стала одной из самых смертоносных за историю современной России. Но даже в самые темные времена стоит помнить, что мир — не без добрых людей.

Самые разные люди, невзирая на собственный страх, нашли в себе силы помочь другим — кто-то вывел сотню людей, удостоверившись, что никто из его колонны не пострадал, кто-то вернулся, поняв, что не может не помогать выносить тела пострадавших. Всех героев, про которых известно на данный момент, MSK1.RU собрал в одном материале — их имена и лица не должны быть забыты.

Максим Вербенин: спас свою девушку ценой собственной жизни

Максим и его девушка Наталья слышат выстрелы и спешат с другими зрителями покинуть объятый страхом зал Crocus City Hall. Но останавливаются у лестницы. Дело в том, что 25-летний Максим Вербенин — инвалид-колясочник, парню еще с рождения врачи поставили диагноз СМА — спинальная мышечная атрофия, и он лишен возможности ходить. Наталья не смогла вывезти его из здания из-за отсутствия пандусов в лестничном пролете.



Максим Вербенин Источник: Максим Вербенин / vk.com











Молодые люди остались в коридоре. В этот момент один из террористов начал стрелять. Своим телом Максим закрыл Наталью от автоматной очереди.

— Она просто села у его ног и сказала: «Будь что будет», — рассказала мать Максима корреспонденту MSK1.RU. — Наташа рассказала, что она подняла глаза, и в этот момент начали стрелять в Максима.

Когда Наталья почувствовала, что у нее горит спина, она все-таки бросилась бежать. Сейчас она находится в ожоговом центре имени Склифосовского.



15-летний гардеробщик Ислам Халилов

Ислам Халилов работал в концертном зале гардеробщиком. Он хорошо запомнил инструкцию по безопасности, которую им объясняли при устройстве, и смог вывести около сотни людей из «Крокуса» в сторону «Экспо».

Ислам Халилов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











— Я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Честно, было очень страшно, — поделился Ислам в разговоре с корреспондентом MSK1.RU. — Мама была в шоке, плакала из-за того, что мне все это пришлось пережить. Что все это было на моих глазах. Я сам еще, если честно, в шоковом состоянии. На моих глазах мужчину пристрелили, не могу перестать об этом думать.

Видео спасения, которое успел сделать Ислам Халилов Источник: «Осторожно, Москва» / T.me

Мальчик, конечно, не считал, скольким он спас жизнь вечером 22 марта. Говорит, наверное, около 100 человек. Всех их парень сопроводил до входа в «Экспо». Сам Ислам шел последним, чтобы убедиться, что сзади никого нет. Из колонны, которую он вывел, никто не пострадал.



Ислам рассказал нашему корреспонденту, что героем себя не ощущает.

— Честно говоря, я вам скажу одно: я делал свою работу, это был мой долг. Есть другие сотрудники, которые помогали, — отметил Ислам. — У них не было возможности снять, у меня просто под рукой оказался телефон, и то я для себя заснял, чтобы после шокового состояния отойти и посмотреть, как я поступил в этой ситуации, правильно или нет.

Ислам ХалиловИслам Халилов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Эвакуация прошла довольно быстро — вывести людей парню удалось за 15 минут. Дома юного героя очень ждали мама, 8-летний брат и 3-летняя сестра.



14-летний гардеробщик Артем Донсков

Среди таких коллег, о которых упомянул Ислам, был Артем Донсков — 14-летний мальчик, подрабатывающий гардеробщиков в «Крокусе». Артем работал на концертной площадке всего пару месяцев. Как он рассказал корреспонденту MSK1.RU, в тот вечер, 22 марта, ничего не предвещало беды.

Артем Донсков — о том, как спасал людей Источник: Городские порталы

Артем с другими гардеробщиками были на минус первом этаже, принимали куртки. Оставалось несколько минут до третьего звонка, до начала концерта, и тут, по воспоминаниям Артема, резко начинает спускаться огромная толпа с первого этажа. Спускается сотрудница «Крокуса» и говорит, что там стреляют. Через несколько секунд ребята и сами услышали очередь выстрелов.



Артем Донсков Источник: «Осторожно, Москва» / T.me











— Сотни человек оказались в тупике. И мы с остальными ребятами решили всё взять в свои руки и помочь людям добраться до выхода. Мы шли самыми последними, чтобы убедиться, что все вышли и что все в безопасности, — вспоминает в разговоре с MSK1.RU 14-летний герой.



14-летний гардеробщик Артем Филимонов

Артем пришел работать в «Крокус» в ноябре. Говорит, что хотел зарабатывать деньги самостоятельно. В день трагедии Артем просто принимал куртки от посетителей и услышал странный звук. По воспоминаниям подростка, он напоминал звук падения какого-то тяжелого предмета. Особого внимания этому сначала никто не придал.

Артем Филимонов Источник: предоставлено Артемом Филимоновым











— Потом уже просто за секунду всё стало понятно: были слышны звуки разбивающихся стекол и автоматных очередей. Все, кто был в гардеробе, столпились у служебной двери, — рассказывает MSK1.RU Артем Филимонов.



Он оказался в эпицентре толпы, которая пробиралась к выходам, и давал указания, как пробраться к выходу.



— Была давка. Из гардероба все медленно проталкивались в коридоры, а они достаточно узкие для такой массы людей. Но все старались друг другу помочь. В этот момент как будто все люди стали родными на самом деле. Было страшно от понимания того, что происходит, — вспоминает гардеробщик.

«Было страшно за свою жизнь. Но я больше боялся за людей, которые были в панике» Артем Филимонов, гардеробщик «Крокус Сити Холла»

Филимонов также рассказал, что за две-три недели до теракта руководство «Крокуса» проводило инструктаж для персонала, как действовать в случае ЧП. Поэтому у мальчика не было растерянности и паники.



Гардеробщик Никита

О четвертом гардеробщике известно мало, но ребята рассказывают, что Никита был среди них в тот вечер — и тоже помогал спастись посетителям.

Никита Источник: «Осторожно, Москва» / T.me











Первые выстрелы он услышал в тот момент, когда брал куртку одного из гостей. Увидел бегущих людей и панику.

Никита побежал в служебное помещение, где встретил Ислама и ещё двоих парней-гардеробщиков. У одного из них была рация, через которую начальство координировало действие гардеробщиков. Парни стали открывать двери служебных выходов, и через них выводить людей на улицу. Там уже их встречали работники ближайших ТЦ.

Никита с коллегами до последнего стояли на улице и успокаивали пострадавших. После случившегося Никите пришлось остаться у друзей, так как его дом находится в другом конце города. Сейчас он немного приболел после того, как бегал по улице и помогал людям.

Врач скорой помощи Руслан Садыков и его коллеги Александр и Светлана

В третий день после теракта в Crocus City Hall продолжались работы по разбору завалов. На месте трагедии работали сотрудники МЧС и медики. Среди них — работники бригады скорой помощи, которые дежурили у «Крокуса» в день теракта. Эти люди оказывали помощь первым пострадавшим и спасли минимум 11 человек.



Один из них — Руслан Садыков. Он рассказал корреспонденту MSK1.RU о том, как действовали его коллеги — Александр и Светлана — в первые минуты после начала стрельбы.

Руслан Садыков Источник: Дарья Маслакова / MSK1.RU











— Врачебная бригада дежурит, когда мероприятия какие-то проходят, для оказания первой медпомощи в случае, если кому-то становится плохо. Коллеги в первую минуту находились на минус первом этаже, в кабинете врача, — поделился с MSK1.RU Руслан. — Они расставляли там оборудование — [аппарат] ЭКГ, для травм, спортивной терапии, и услышали выстрелы. Они начали прикрывать администратора, которая находилась рядом с ними.

«Когда он [Александр] вышел из этого кабинета, у него на глазах застрелили 10-летнюю девочку. Прям в голову выстрелили» Руслан Садыков, врач скорой медицинской помощи

Бригада скорой в тот вечер также помогла выйти людям из здания. Руслан Садыков считает, что так медики помогли выжить еще большему числу посетителей «Крокуса».



— Они помогли [людям] сбежать — вывели потом 11 или 13 человек через подземный паркинг. Я не знаю, как они там пробрались, помещение было в темноте.



Руслан считает, что благодаря решительным действиям медиков смогли спастись гораздо больше людей, пришедших на выступление группы «Пикник» 22 марта.



Посетитель Крокуса Илья Красников из Одинцово

Житель подмосковного Одинцово, 41-летний Илья Красников, пришел на концерт группы «Пикник» по приглашению приятелей — сам он музыку «Пикника» обычно не слушает. После ужина в одном из ресторанов друзья спускались на лифте к концертному залу, как вдруг услышали выстрелы.

Илья Красников Источник: Илья Красников / vk.com











По его словам, в первые секунды люди не понимали, что происходит, но затем почувствовали опасность. Илья попытался выйти из лифта — его дернули за одежду, затащили обратно. Лифт спустился на нижний этаж.

— Там был эвакуационный выход, через который я покинул здание. Я прошел метров 100−150, но вдруг обнаружил, что моих друзей нет поблизости, и решил вернуться, — рассказал Илья корреспонденту MSK1.RU. — Я начал возвращаться против потока, увидел раненую девушку, помог донести ее до фельдшерского пункта.

Когда Илья вернулся к концертному залу, он начал помогать спасателям эвакуировать остальных посетителей и раненых. По его словам, людей с ранениями было очень много. Чтобы вытащить их наружу, приходилось выбивать двери.



— Мы выбивали двери, шли напролом. Я немного отравился угарными газами, отбил себе руки, в больнице также сказали, что у меня ушиб грудной клетки, — рассказал Илья.



Друзья Красникова смогли спастись: они вышли из здания вместе с Ильей в самый первый раз, но потеряли друг друга в потоке людей. Сам мужчина вышел на улицу только спустя час — в 21:03. Когда всё произошло, страха он не испытал, а действовал на адреналине, признался житель подмосковного Одинцово.

«Страх пришел только на следующий день утром. Когда я посмотрел новости, понял, что было много стрелков, что они убивали людей» Илья Красников, пострадавший в теракте в «Крокус Сити Холле»

Илья обратился за медицинской помощью только на следующий день, потому что в день ЧП ничего не почувствовал.



— Всю ночь была рвота гарью и боли внутри. Я опасался, что, может быть, у меня какой-то разрыв, и утром поехал в больницу, — отметил он.



У Ильи Красникова трое детей, он работает в строительной компании и увлекается спортом.



Менеджер «Крокуса» София Мейер

В «Крокусе» во время стрельбы оказался и Сергей Светлаков, российский актер. Он рассказал MSK1.RU, что своим спасением он обязан менеджеру, имя которой поначалу было неизвестно.



— Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож (потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах), — поделился Светлаков.

Менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе.

— Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было… Когда мы вышли из этого коридора, попали в уже задымленное фойе. Сбоку стоял другой работник «Крокуса» и махал нам, чтобы мы бежали не через центр, — вспоминал актер.

Позже Светлаков нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла — София Мейер.

— Спасибо ей! Она герой, — добавил Светлаков.

Уличный музыкант Миша Ретро

Миша Ретро (настоящее имя — Михаил Филиппов. — Прим. ред.) вместе со своей девушкой Натальей пришел на концерт группы «Пикник». Сам он уличный музыкант. Девушка отошла в туалет, и буквально через несколько минут началась пальба. Михаил бросился к девушке в туалет и заперся с ней и еще несколькими посетителями.

Во время теракта, по словам уличного музыканта, не работала связь. Он начал писать в своем Telegram-канале сообщения с криками о помощи: «Я очень всех люблю. Всех родных. Маму, папу, бабулю, дедулю. Сестру свою. Наташу люблю. Нам очень страшно».



— «Крокус» горит, друзья. Мы в туалете прячемся. Мы горим. Тут дым, нас выживают, чтобы расстрелять. Нас травят дымом. Мы на втором этаже. Вызовите всех. Нас тут много, — говорил Миша Ретро в видеосообщениях, которые он записывал в свой канал.

Источник: «МИША РЕТРО» / T.me

Через некоторое время он решился — пора уходить оттуда, пока они не угорели. Многие люди, как показал разбор завалов, погибли именно в туалете, задохнувшись угарным газом.



Оставалось только выбрать момент. Они с девушкой пошли сами — и повели за собой людей, которые «гуськом» выползали под пули сквозь дым. Им удалось выбраться.

«Я рад, что мы выбежали в тот последний момент, что мы решились на этот риск. Иначе мы бы были там до сих пор» Миша Ретро, уличный музыкант, пострадавший в «Крокус Сити Холле»

Позже они с девушкой поймали машину, водитель которой согласился отвезти их в больницу. По его словам, чувствует он себя лучше, только «флешбэки мощные, черные слюни и кашель сильный».

Безымянные герои: бармен и студент-монтажник

Имена некоторых героев, которые помогли спастись другим, неизвестны. Как и их лица. Но это не значит, что их вклад должен быть забыт.

19-летний бармен из Новосибирска

Уроженец Новосибирска, 19-летний Виктор (имя изменено), в момент нападения работал в баре в непосредственной близости от стрелявших.



— Там, где террористы начали обстреливать людей, зажатых в углу, после стеклянных дверей справа стоит наш бар, в котором я работал, — рассказал Виктор корреспонденту НГС. — Когда террористы подходили к главным дверям концертного зала, начал выводить своих коллег по работе и потом убегать в сторону выхода.

«Когда я пробежал пару метров от бара, террористы зашли в фойе, и мне не хватило буквально метра, чтобы остаться целым» Виктор (имя изменено), бармен в «Крокус Сити Холле»

Виктор дождался на улице всех своих коллег. Все они спаслись. Одну из девушек, которую Виктор вытаскивал, чуть не затоптали в панике, но и она серьезно не пострадала. После того, как бармен удостоверился, что его приятели целы, он уехал в больницу.

Студент, который подрабатывал монтажником

Своей историей герой поделился анонимно. Он студент, в «Крокус» вышел подработать монтажником.

— Мы разбирали стенды после бизнес-форума. Мы уже заканчивали, когда начался теракт. Я был на заднем дворе «Крокуса», выкидывал мусор в контейнеры. По заднему двору пробежали несколько человек. Я подумал, что началась драка — они там бывали. То охрана грузчикам запрещает что-то вынести, то фуры не разъедутся. В общем, когда я увидел нескольких бегущих рабочих, я подумал о драке, — рассказал очевидец теракта.

Когда все стало понятно, молодой человек бросился бежать по парковке к эстакаде МКАДа, но почувствовал запах гари и вернулся к зданию, где помог врачу вынести раненого: затащить на каталку и вкатить в машину.

— Помню, что дядька, который помогал этому парню идти, сказал врачу: «Двойное ранение», — поделился подробностями герой.

Потом он помог вытащить из скорой труп девушки, чтобы освободить каталку для раненого. Времени было мало, поэтому положили ее прям на асфальт, к обочине.



— Она перевернулась на живот, с нее свалилась накидка, и я увидел у нее пулевое отверстие в спине — ровно там, где сердце, — вспоминал студент.

В девять часов он отдал свою кофту каким-то девушкам и остался в одной куртке. Сам он отделался, как говорит, легко: всего лишь надышался дымом и получил легкий шок. Только в метро он заметил, что рукава его куртки в крови.

Рукава куртки студента, который помог медикам перетаскивать раненых Источник: asamoylof / X (Twitter)











«В груди зажимает, когда думаю о погибших» Студент, подрабатывающий монтажников в «Крокус Сити Холле»

Еще сутки, как рассказал юноша, у него на лице была как бы «маска»: он не мог улыбаться, мимика не слушалась.

Неизвестно, сколько могло быть погибших и пострадавших, если бы все эти люди не выбрали помочь другим. Сейчас число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 137 человек.