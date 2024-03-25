Закрывали собой, возвращались в пекло, выводили паникующих. Герои трагедии в «Крокусе» — в лицах

22 марта теракт в «Крокусе» унес жизни более сотни людей и покалечил судьбы тысячам. Точное количество жертв до сих пор неизвестно, но уже стало ясно, что трагедия стала одной из самых смертоносных за историю современной России. Но даже в самые темные времена стоит помнить, что мир — не без добрых людей.
Самые разные люди, невзирая на собственный страх, нашли в себе силы помочь другим — кто-то вывел сотню людей, удостоверившись, что никто из его колонны не пострадал, кто-то вернулся, поняв, что не может не помогать выносить тела пострадавших. Всех героев, про которых известно на данный момент, MSK1.RU собрал в одном материале — их имена и лица не должны быть забыты.
Максим Вербенин: спас свою девушку ценой собственной жизни
Максим и его девушка Наталья слышат выстрелы и спешат с другими зрителями покинуть объятый страхом зал Crocus City Hall. Но останавливаются у лестницы. Дело в том, что 25-летний Максим Вербенин — инвалид-колясочник, парню еще с рождения врачи поставили диагноз СМА — спинальная мышечная атрофия, и он лишен возможности ходить. Наталья не смогла вывезти его из здания из-за отсутствия пандусов в лестничном пролете.
Молодые люди остались в коридоре. В этот момент один из террористов начал стрелять. Своим телом Максим закрыл Наталью от автоматной очереди.
— Она просто села у его ног и сказала: «Будь что будет», — рассказала мать Максима корреспонденту MSK1.RU. — Наташа рассказала, что она подняла глаза, и в этот момент начали стрелять в Максима.
Когда Наталья почувствовала, что у нее горит спина, она все-таки бросилась бежать. Сейчас она находится в ожоговом центре имени Склифосовского.
15-летний гардеробщик Ислам Халилов
Ислам Халилов работал в концертном зале гардеробщиком. Он хорошо запомнил инструкцию по безопасности, которую им объясняли при устройстве, и смог вывести около сотни людей из «Крокуса» в сторону «Экспо».
— Я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Честно, было очень страшно, — поделился Ислам в разговоре с корреспондентом MSK1.RU. — Мама была в шоке, плакала из-за того, что мне все это пришлось пережить. Что все это было на моих глазах. Я сам еще, если честно, в шоковом состоянии. На моих глазах мужчину пристрелили, не могу перестать об этом думать.
Мальчик, конечно, не считал, скольким он спас жизнь вечером 22 марта. Говорит, наверное, около 100 человек. Всех их парень сопроводил до входа в «Экспо». Сам Ислам шел последним, чтобы убедиться, что сзади никого нет. Из колонны, которую он вывел, никто не пострадал.
Ислам рассказал нашему корреспонденту, что героем себя не ощущает.
— Честно говоря, я вам скажу одно: я делал свою работу, это был мой долг. Есть другие сотрудники, которые помогали, — отметил Ислам. — У них не было возможности снять, у меня просто под рукой оказался телефон, и то я для себя заснял, чтобы после шокового состояния отойти и посмотреть, как я поступил в этой ситуации, правильно или нет.
Эвакуация прошла довольно быстро — вывести людей парню удалось за 15 минут. Дома юного героя очень ждали мама, 8-летний брат и 3-летняя сестра.
14-летний гардеробщик Артем Донсков
Среди таких коллег, о которых упомянул Ислам, был Артем Донсков — 14-летний мальчик, подрабатывающий гардеробщиков в «Крокусе». Артем работал на концертной площадке всего пару месяцев. Как он рассказал корреспонденту MSK1.RU, в тот вечер, 22 марта, ничего не предвещало беды.
Артем с другими гардеробщиками были на минус первом этаже, принимали куртки. Оставалось несколько минут до третьего звонка, до начала концерта, и тут, по воспоминаниям Артема, резко начинает спускаться огромная толпа с первого этажа. Спускается сотрудница «Крокуса» и говорит, что там стреляют. Через несколько секунд ребята и сами услышали очередь выстрелов.
— Сотни человек оказались в тупике. И мы с остальными ребятами решили всё взять в свои руки и помочь людям добраться до выхода. Мы шли самыми последними, чтобы убедиться, что все вышли и что все в безопасности, — вспоминает в разговоре с MSK1.RU 14-летний герой.
14-летний гардеробщик Артем Филимонов
Артем пришел работать в «Крокус» в ноябре. Говорит, что хотел зарабатывать деньги самостоятельно. В день трагедии Артем просто принимал куртки от посетителей и услышал странный звук. По воспоминаниям подростка, он напоминал звук падения какого-то тяжелого предмета. Особого внимания этому сначала никто не придал.
— Потом уже просто за секунду всё стало понятно: были слышны звуки разбивающихся стекол и автоматных очередей. Все, кто был в гардеробе, столпились у служебной двери, — рассказывает MSK1.RU Артем Филимонов.
Он оказался в эпицентре толпы, которая пробиралась к выходам, и давал указания, как пробраться к выходу.
— Была давка. Из гардероба все медленно проталкивались в коридоры, а они достаточно узкие для такой массы людей. Но все старались друг другу помочь. В этот момент как будто все люди стали родными на самом деле. Было страшно от понимания того, что происходит, — вспоминает гардеробщик.
«Было страшно за свою жизнь. Но я больше боялся за людей, которые были в панике»
Филимонов также рассказал, что за две-три недели до теракта руководство «Крокуса» проводило инструктаж для персонала, как действовать в случае ЧП. Поэтому у мальчика не было растерянности и паники.
Гардеробщик Никита
О четвертом гардеробщике известно мало, но ребята рассказывают, что Никита был среди них в тот вечер — и тоже помогал спастись посетителям.
Первые выстрелы он услышал в тот момент, когда брал куртку одного из гостей. Увидел бегущих людей и панику.
Никита побежал в служебное помещение, где встретил Ислама и ещё двоих парней-гардеробщиков. У одного из них была рация, через которую начальство координировало действие гардеробщиков. Парни стали открывать двери служебных выходов, и через них выводить людей на улицу. Там уже их встречали работники ближайших ТЦ.
Никита с коллегами до последнего стояли на улице и успокаивали пострадавших. После случившегося Никите пришлось остаться у друзей, так как его дом находится в другом конце города. Сейчас он немного приболел после того, как бегал по улице и помогал людям.
Врач скорой помощи Руслан Садыков и его коллеги Александр и Светлана
В третий день после теракта в Crocus City Hall продолжались работы по разбору завалов. На месте трагедии работали сотрудники МЧС и медики. Среди них — работники бригады скорой помощи, которые дежурили у «Крокуса» в день теракта. Эти люди оказывали помощь первым пострадавшим и спасли минимум 11 человек.
Один из них — Руслан Садыков. Он рассказал корреспонденту MSK1.RU о том, как действовали его коллеги — Александр и Светлана — в первые минуты после начала стрельбы.
— Врачебная бригада дежурит, когда мероприятия какие-то проходят, для оказания первой медпомощи в случае, если кому-то становится плохо. Коллеги в первую минуту находились на минус первом этаже, в кабинете врача, — поделился с MSK1.RU Руслан. — Они расставляли там оборудование — [аппарат] ЭКГ, для травм, спортивной терапии, и услышали выстрелы. Они начали прикрывать администратора, которая находилась рядом с ними.
«Когда он [Александр] вышел из этого кабинета, у него на глазах застрелили 10-летнюю девочку. Прям в голову выстрелили»
Бригада скорой в тот вечер также помогла выйти людям из здания. Руслан Садыков считает, что так медики помогли выжить еще большему числу посетителей «Крокуса».
— Они помогли [людям] сбежать — вывели потом 11 или 13 человек через подземный паркинг. Я не знаю, как они там пробрались, помещение было в темноте.
Руслан считает, что благодаря решительным действиям медиков смогли спастись гораздо больше людей, пришедших на выступление группы «Пикник» 22 марта.
Посетитель Крокуса Илья Красников из Одинцово
Житель подмосковного Одинцово, 41-летний Илья Красников, пришел на концерт группы «Пикник» по приглашению приятелей — сам он музыку «Пикника» обычно не слушает. После ужина в одном из ресторанов друзья спускались на лифте к концертному залу, как вдруг услышали выстрелы.
По его словам, в первые секунды люди не понимали, что происходит, но затем почувствовали опасность. Илья попытался выйти из лифта — его дернули за одежду, затащили обратно. Лифт спустился на нижний этаж.
— Там был эвакуационный выход, через который я покинул здание. Я прошел метров 100−150, но вдруг обнаружил, что моих друзей нет поблизости, и решил вернуться, — рассказал Илья корреспонденту MSK1.RU. — Я начал возвращаться против потока, увидел раненую девушку, помог донести ее до фельдшерского пункта.
Когда Илья вернулся к концертному залу, он начал помогать спасателям эвакуировать остальных посетителей и раненых. По его словам, людей с ранениями было очень много. Чтобы вытащить их наружу, приходилось выбивать двери.
— Мы выбивали двери, шли напролом. Я немного отравился угарными газами, отбил себе руки, в больнице также сказали, что у меня ушиб грудной клетки, — рассказал Илья.
Друзья Красникова смогли спастись: они вышли из здания вместе с Ильей в самый первый раз, но потеряли друг друга в потоке людей. Сам мужчина вышел на улицу только спустя час — в 21:03. Когда всё произошло, страха он не испытал, а действовал на адреналине, признался житель подмосковного Одинцово.
«Страх пришел только на следующий день утром. Когда я посмотрел новости, понял, что было много стрелков, что они убивали людей»
Илья обратился за медицинской помощью только на следующий день, потому что в день ЧП ничего не почувствовал.
— Всю ночь была рвота гарью и боли внутри. Я опасался, что, может быть, у меня какой-то разрыв, и утром поехал в больницу, — отметил он.
У Ильи Красникова трое детей, он работает в строительной компании и увлекается спортом.
Менеджер «Крокуса» София Мейер
В «Крокусе» во время стрельбы оказался и Сергей Светлаков, российский актер. Он рассказал MSK1.RU, что своим спасением он обязан менеджеру, имя которой поначалу было неизвестно.
— Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож (потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах), — поделился Светлаков.
Менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе.
— Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было… Когда мы вышли из этого коридора, попали в уже задымленное фойе. Сбоку стоял другой работник «Крокуса» и махал нам, чтобы мы бежали не через центр, — вспоминал актер.
Позже Светлаков нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла — София Мейер.
— Спасибо ей! Она герой, — добавил Светлаков.
Уличный музыкант Миша Ретро
Миша Ретро (настоящее имя — Михаил Филиппов. — Прим. ред.) вместе со своей девушкой Натальей пришел на концерт группы «Пикник». Сам он уличный музыкант. Девушка отошла в туалет, и буквально через несколько минут началась пальба. Михаил бросился к девушке в туалет и заперся с ней и еще несколькими посетителями.
Во время теракта, по словам уличного музыканта, не работала связь. Он начал писать в своем Telegram-канале сообщения с криками о помощи: «Я очень всех люблю. Всех родных. Маму, папу, бабулю, дедулю. Сестру свою. Наташу люблю. Нам очень страшно».
— «Крокус» горит, друзья. Мы в туалете прячемся. Мы горим. Тут дым, нас выживают, чтобы расстрелять. Нас травят дымом. Мы на втором этаже. Вызовите всех. Нас тут много, — говорил Миша Ретро в видеосообщениях, которые он записывал в свой канал.
Через некоторое время он решился — пора уходить оттуда, пока они не угорели. Многие люди, как показал разбор завалов, погибли именно в туалете, задохнувшись угарным газом.
Оставалось только выбрать момент. Они с девушкой пошли сами — и повели за собой людей, которые «гуськом» выползали под пули сквозь дым. Им удалось выбраться.
«Я рад, что мы выбежали в тот последний момент, что мы решились на этот риск. Иначе мы бы были там до сих пор»
Позже они с девушкой поймали машину, водитель которой согласился отвезти их в больницу. По его словам, чувствует он себя лучше, только «флешбэки мощные, черные слюни и кашель сильный».
Безымянные герои: бармен и студент-монтажник
Имена некоторых героев, которые помогли спастись другим, неизвестны. Как и их лица. Но это не значит, что их вклад должен быть забыт.
19-летний бармен из Новосибирска
Уроженец Новосибирска, 19-летний Виктор (имя изменено), в момент нападения работал в баре в непосредственной близости от стрелявших.
— Там, где террористы начали обстреливать людей, зажатых в углу, после стеклянных дверей справа стоит наш бар, в котором я работал, — рассказал Виктор корреспонденту НГС. — Когда террористы подходили к главным дверям концертного зала, начал выводить своих коллег по работе и потом убегать в сторону выхода.
«Когда я пробежал пару метров от бара, террористы зашли в фойе, и мне не хватило буквально метра, чтобы остаться целым»
Виктор дождался на улице всех своих коллег. Все они спаслись. Одну из девушек, которую Виктор вытаскивал, чуть не затоптали в панике, но и она серьезно не пострадала. После того, как бармен удостоверился, что его приятели целы, он уехал в больницу.
Студент, который подрабатывал монтажником
Своей историей герой поделился анонимно. Он студент, в «Крокус» вышел подработать монтажником.
— Мы разбирали стенды после бизнес-форума. Мы уже заканчивали, когда начался теракт. Я был на заднем дворе «Крокуса», выкидывал мусор в контейнеры. По заднему двору пробежали несколько человек. Я подумал, что началась драка — они там бывали. То охрана грузчикам запрещает что-то вынести, то фуры не разъедутся. В общем, когда я увидел нескольких бегущих рабочих, я подумал о драке, — рассказал очевидец теракта.
Когда все стало понятно, молодой человек бросился бежать по парковке к эстакаде МКАДа, но почувствовал запах гари и вернулся к зданию, где помог врачу вынести раненого: затащить на каталку и вкатить в машину.
— Помню, что дядька, который помогал этому парню идти, сказал врачу: «Двойное ранение», — поделился подробностями герой.
Потом он помог вытащить из скорой труп девушки, чтобы освободить каталку для раненого. Времени было мало, поэтому положили ее прям на асфальт, к обочине.
— Она перевернулась на живот, с нее свалилась накидка, и я увидел у нее пулевое отверстие в спине — ровно там, где сердце, — вспоминал студент.
В девять часов он отдал свою кофту каким-то девушкам и остался в одной куртке. Сам он отделался, как говорит, легко: всего лишь надышался дымом и получил легкий шок. Только в метро он заметил, что рукава его куртки в крови.
«В груди зажимает, когда думаю о погибших»
Еще сутки, как рассказал юноша, у него на лице была как бы «маска»: он не мог улыбаться, мимика не слушалась.
Неизвестно, сколько могло быть погибших и пострадавших, если бы все эти люди не выбрали помочь другим. Сейчас число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 137 человек.
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