Баннеры по всему городу и усиленная безопасность в метро. Как Москва скорбит по жертвам теракта в Crocus City Hall

Показываем обстановку в столице Источник: читатель MSK1.RU











24 марта объявили общенациональным днем траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. По всей столице на баннерах вывели соболезнования. Экраны вагонов метро отображают информацию об усиленной безопасности и пунктах сдачи крови для пострадавших в теракте.

Наши коллеги из MSK1.RU убликуем фоторепортаж о том, что происходит в Москве на третий день после трагедии.

Источник: читатель MSK1.RU











Источник: читатель MSK1.RU











Источник: читатель MSK1.RU











Источник: читатель MSK1.RU











В день траура флаги в городе приспущены, к ним привязывают черную ленту.

Источник: читатель MSK1.RU











Сотрудники метрополитена тоже выражают соболезнования. Все баннеры посвящены трагедии, а экраны в метро сообщают об усиленной безопасности. Кроме того, там сообщают о центрах приема донорской крови для пострадавших.

Источник: читатель MSK1.RU











Источник: читатель MSK1.RU











Источник: читатель MSK1.RU











Многие люди в метро «Мякинино» возле «Крокуса» несут в руках цветы, чтобы возложить на мемориал.

Источник: читатель MSK1.RU











Источник: читатель MSK1.RU











Возле самого мемориала рядом с концертным залом собралось много людей. Корреспондент MSK1.RU ведет прямой эфир с места событий.

Другой центр внимания сегодня — Басманный районный суд в Москве. Там должны избрать меру пресечения четырем террористам, которые устроили теракт в «Крокусе». Рядом с судом дежурят наряды полиции, а улицу с обеих сторон оградили, пройти можно только журналистам.