«Она просто села у его ног и сказала: "Будь что будет"»: история колясочника, которого на глазах девушки расстреляли в упор

Последняя фотография Максима Вербенина Источник: Алена Вербенина / Vk.com











Наталья и Максим слышат выстрелы и спешат с другими зрителями покинуть объятый страхом зал Crocus City Hall. Но останавливаются на первом же лестничном пролете. Дело в том, что Максим — инвалид-колясочник, парню еще с рождения врачи поставили диагноз СМА — спинальная мышечная атрофия, и он лишен возможности ходить, а здание не оборудовано пандусами. Здесь же, на этой лестнице, один из террористов настигает Наталью и Максима. Убийца в упор расстрелял 25-летнего колясочника. Максим смог спасти Наталье жизнь, накрыв собой.

Журналист MSK1.RU поговорил с мамой Максима. Она рассказала о сыне, о том, как проводила его на концерт и что произошло в «Крокусе» вечером 22 марта.

«Ему очень нравится жить»

— Его до сих пор нет в списках, — говорит Алена Вербенина.

Мама Максима, 25-летнего выпускника музыкального факультета МПГУ, рассказывает: у ее сына с собой не было никаких документов, даже паспорта. Он взял только деньги.

— Максим не случайно оказался на концерте. Он знал, что Наташе нравится эта группа. Он хотел ее порадовать, — рассказывает Вербенина.

Накануне весь день она провела с сыном. У Максима были дела в городе, а она ему помогала — в коляске передвигаться самостоятельно сложно.

— Мы по району походили, зашли в фудкорт, — восстанавливает хронологию событий мама Максима.

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Мама Максима говорит: она не чувствует, что сын погиб. О том, что Максима больше нет в живых, сказала Наталья, с которой он был в момент трагедии.

— Она сказала: «Не надейся. Я его видела мертвым. Если бы он не был мертвым, я бы от него не отошла», — говорит Алена Вербенина. — На ее глазах его расстреляли, а потом пожар был. И это всё на ее глазах. Они не смогли... пошли к выходу. Там был лестничный пролет без пандуса, поэтому не смогли спуститься.

Источник: Максим Вербенин / Vk.com











«Выстрелили в упор»

Когда началась стрельба, Наталья не смогла вывезти Максима из здания. Молодые люди просто остались в коридоре. В этот момент один из террористов начал стрелять в инвалида-колясочника. Своим телом он закрыл Наталью от автоматной очереди.

— Она просто села у его ног и сказала: «Будь что будет», — говорит мать Максима. — Наташа рассказала, что она подняла глаза и в этот момент начали стрелять в Максима. А потом он упал на нее, вслед за ним и коляска. Надеюсь, что она правду сказала. Ему выстрелили в упор в грудь.

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Когда Наталья поняла, что Максим мертв — она отползла от его тела. А после начался пожар. По информации MSK1.RU, девушка находится в состоянии средней степени тяжести. Ее увезли в ожоговый центр имени Склифосовского. У Натальи 12% ожогов тела: обожжена правая сторона, спина, руки, ноги. Но ожоги поверхностные.

— Она поняла, что у нее спина горит. И после этого она уже выбежала из здания. Она вышла, когда поняла, что Максим всё-таки мертв, — говорит женщина и снова добавляет, что в списках погибших ее сына нет.

Источник: Городские порталы

«Всё под завалами»

В последний раз мама общалась с Максимом, когда помогала ему сесть в такси. Он заехал за Натальей, и уже вместе они поехали на концерт. Через некоторое время Алене Вербениной позвонил муж. На том конце трубки раздались слова: «Я смотрю телевизор. Тут про стрельбу говорят в "Крокусе". Наш Максим не там случайно? Ты говорила, что он должен быть там на концерте».

— Я стала ему звонить, — вспоминает мама Максима. — Не дозвонилась. А Наталья взяла телефон. Она стала кричать в трубку, что Максим погиб. А ее везут в Склифосовского в тяжелом состоянии.

По словам Алены Вербениной, она до сих пор не может прийти в себя. Она не понимает, что именно происходит.