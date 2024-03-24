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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Стали известны новые имена погибших при теракте в Crocus City Hall. Публикуем список полностью

Стали известны новые имена погибших при теракте в Crocus City Hall. Публикуем список полностью

Данными поделились в МЧС

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Обновленный список насчитывает 29 человек

МЧС опубликовало обновленный список погибших при теракте в Crocus City Hall, составленный по данным Министерства здравоохранения. В нём числятся 29 человек.

  1. Баклелышев Александр Борисович.

  2. Телицын Константин Сергеевич.

  3. Новоселова Екатерина Павловна.

  4. Смоляков Егор Андреевич.

  5. Павлюченков Михаил.

  6. Глезер Татьяна Викторовна.

  7. Гусейнов (? Вугар Оглы).

  8. Дорофеева Екатерина Геннадьевна.

  9. Пихановская (? Пихновская) Татьяна Борисовна.

  10. Волкова Анна Владимировна.

  11. Фирсова Ирина Александровна.

  12. Бойко Татьяна Сергеевна.

  13. Окишев Павел Сергеевич.

  14. Гайнович Александр Владимирович.

  15. Фигурин Игорь Евгеньевич.

  16. Лаптев Сергей Михайлович.

  17. Усачева Ирина Викторовна.

  18. Умерова Татьяна Анитовна.

  19. Дорофеев Павел Николаевич.

  20. Абдулова Татьяна Анатольевна.

  21. Трунтова Любовь Александровна.

  22. Соколов Роман Владимирович.

  23. Герасимов Александр Сергеевич.

  24. Волков Михаил Александрович.

  25. Окишева Ирина Александровна.

  26. Масленникова Ирина Ивановна.

  27. Гайнович Светлана Анитовна.

  28. Костюченко Кристина Игоревна.

  29. Фигурина Анна Александровна.

Ранее медики поделились новым списком раненых. Для родственников пострадавших открыта горячая линия (499) 251-45-03. По телефону можно узнать местонахождение и состояние родственников, госпитализированных в московские больницы.

Мы рассказывали, что число погибших в теракте выросло до 143 человек.

Владимир Путин выступил с обращением. В России объявлен день общенационального траура.

Всю информацию о трагедии мы собираем в одном онлайне.

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