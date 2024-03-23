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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Президент выступил со специальным обращением

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Президент выступил со специальным обращением

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». В своем обращении президент заявил, что все исполнители и заказчики преступления понесут неминуемое наказание.

Вечером 22 марта, за несколько минут до выступления группы «Пикник», несколько вооруженных мужчин ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей, а потом подожгли здание. Следственный комитет официально назвал трагедию терактом, подозреваемые задержаны на следующий день. Сейчас в «Крокусе» продолжаются разбор завалов и идентификация погибших. По данным главы RT Маргариты Симоньян, жертвами теракта стали 143 человека. Больше 120 получили ранения.

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