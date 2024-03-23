Минздрав опубликовал список погибших при теракте в «Крокусе»: публикуем имена

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список погибших при теракте в концертном зале Crocus City Hall. Согласно последним официальным данным, погибшими числятся 93 человека человек. Идентифиицировать удалось тела 37. Ниже приводим список жертв трагедии.
1. Баклемышев Александр Борисович 21.09.1972
2. Семенов Александр Александрович 26.12.1978
3. Шершнев Дмитрий Валентинович 21.07.1989
4. Толецкий Константин Сергеевич 28.08.1972
5. Новоселова Екатерина Павловна 22.05.1981
6. Павлютонгов Михаил 01.01.1953
7. Зудина Наталья Николаевна 23.07.1979
8. Гусейнов Вугар Оглы 20.07.1983 (20.12.1983)
9. Дорофеева Екатерина Геннадиевна 01.03.1989
10. Рюмина Евгения Валерьевна 20.01.1986
11. Пихновская Татьяна Борисовна 06.12.1972
12. Волкова Анна Владимировна 28.12.1978
13. Ладейщикова Виктория Владимировна 16.07.1977
14. Фирсова Ирина Александровна 05.03.1972
15. Бойко Татьяна Сергеевна 18.10.1984
16. Окишев Павел Сергеевич 27.03.1989
17. Фигурина Анна Александровна 05.11.1975
18. Волков Михаил Александрович 20.04.1968
19. Окишева Ирина Александровна 14.07.1990
20. Веденеева Ирина Владимировна 26.09.1983
21. Масленникова Ирина Ивановна 12.04.1952
22. Гайкович Александр Владиславович 20.03.1957
23. Фигурин Игорь Евгеньевич 25.11.1972
24. Лаптев Сергей Михайлович 17.06.1975
25. Усачева Ирина Викторовна 15.05.1977
26. Топоев Андрей Федосеевич в/д
27. Павловский Олег Юрьевич 03.06.1974
28. Умерова Татьяна Анитовна 16.05.1959
29. Титишов Андрей Дмитриевич 15.07.1972
30. Дорофеев Павел Николаевич 20.02.1989
31. Абдулова Татьяна Анатольевна 17.04.1985
32. Костюченко Кристина Игоревна 16.10.1982
33. Долина Илона Валериевна 02.06.1980
34. Волков Алексей Вячеславович 03.09.1977
35. Супрун Владимир Николаевич в/д
36. Соколов Роман Владимирович 22.03.1977
37. Герасимов Алесандр Сергеевич в/д
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта: за несколько минут до выступления группы «Пикник» вооруженные террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям, после чего произошел взрыв и начался пожар. Ранее московский Минздрав опубликовал список пострадавших: в нем 121 человек. Сейчас этот список необходим людям, которые ищут друзей и родственников по всем больницам Москвы и области. Мы надеемся, что эти данные не будут использованы для любых иных целей. Подробности происходящего мы собираем в онлайн-хронике.