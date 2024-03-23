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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Минздрав опубликовал список погибших при теракте в «Крокусе»: публикуем имена

Минздрав опубликовал список погибших при теракте в «Крокусе»: публикуем имена

По последним данным СК, жертвами нападения стали 93 человека

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Опознание жертв трагедии продолжается в эти минуты

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список погибших при теракте в концертном зале Crocus City Hall. Согласно последним официальным данным, погибшими числятся 93 человека человек. Идентифиицировать удалось тела 37. Ниже приводим список жертв трагедии.

1. Баклемышев Александр Борисович 21.09.1972

2. Семенов Александр Александрович 26.12.1978

3. Шершнев Дмитрий Валентинович 21.07.1989

4. Толецкий Константин Сергеевич 28.08.1972

5. Новоселова Екатерина Павловна 22.05.1981

6. Павлютонгов Михаил 01.01.1953

7. Зудина Наталья Николаевна 23.07.1979

8. Гусейнов Вугар Оглы 20.07.1983 (20.12.1983)

9. Дорофеева Екатерина Геннадиевна 01.03.1989

10. Рюмина Евгения Валерьевна 20.01.1986

11. Пихновская Татьяна Борисовна 06.12.1972

12. Волкова Анна Владимировна 28.12.1978

13. Ладейщикова Виктория Владимировна 16.07.1977

14. Фирсова Ирина Александровна 05.03.1972

15. Бойко Татьяна Сергеевна 18.10.1984

16. Окишев Павел Сергеевич 27.03.1989

17. Фигурина Анна Александровна 05.11.1975

18. Волков Михаил Александрович 20.04.1968

19. Окишева Ирина Александровна 14.07.1990

20. Веденеева Ирина Владимировна 26.09.1983

21. Масленникова Ирина Ивановна 12.04.1952

22. Гайкович Александр Владиславович 20.03.1957

23. Фигурин Игорь Евгеньевич 25.11.1972

24. Лаптев Сергей Михайлович 17.06.1975

25. Усачева Ирина Викторовна 15.05.1977

26. Топоев Андрей Федосеевич в/д

27. Павловский Олег Юрьевич 03.06.1974

28. Умерова Татьяна Анитовна 16.05.1959

29. Титишов Андрей Дмитриевич 15.07.1972

30. Дорофеев Павел Николаевич 20.02.1989

31. Абдулова Татьяна Анатольевна 17.04.1985

32. Костюченко Кристина Игоревна 16.10.1982

33. Долина Илона Валериевна 02.06.1980

34. Волков Алексей Вячеславович 03.09.1977

35. Супрун Владимир Николаевич в/д

36. Соколов Роман Владимирович 22.03.1977

37. Герасимов Алесандр Сергеевич в/д

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта: за несколько минут до выступления группы «Пикник» вооруженные террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям, после чего произошел взрыв и начался пожар. Ранее московский Минздрав опубликовал список пострадавших: в нем 121 человек. Сейчас этот список необходим людям, которые ищут друзей и родственников по всем больницам Москвы и области. Мы надеемся, что эти данные не будут использованы для любых иных целей. Подробности происходящего мы собираем в онлайн-хронике.

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Crocus City Hall Теракт Погибшие Минздрав
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