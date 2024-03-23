Минздрав опубликовал список погибших при теракте в «Крокусе»: публикуем имена

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта: за несколько минут до выступления группы «Пикник» вооруженные террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям, после чего произошел взрыв и начался пожар. Ранее московский Минздрав опубликовал список пострадавших: в нем 121 человек. Сейчас этот список необходим людям, которые ищут друзей и родственников по всем больницам Москвы и области. Мы надеемся, что эти данные не будут использованы для любых иных целей. Подробности происходящего мы собираем в онлайн-хронике.