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40 погибли и 100 ранены в Crocus City Hall

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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Ничем не оправданная бесчеловечность»: как власти отреагировали на теракт в Crocus City Hall

«Ничем не оправданная бесчеловечность»: как власти отреагировали на теракт в Crocus City Hall

Публикуем заявления пресс-секретаря президента, глав Подмосковья и Москвы

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40 человек погибли во время теракта в Красногорске

В пятницу, 22 марта, в концертном зале Crocus City Hall неизвестные мужчины ворвались в здание и открыли стрельбу. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек. Здание загорелось, как сообщал ТАСС, на крыше были люди, просившие о помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Рассказываем, как прокомментировали трагедию власти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков сообщил, что Владимир Путин получает оперативную информацию.

— Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в Crocus City Hall было доложено о начале стрельбы, — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших. А также сообщил о решении отменить все массовые мероприятия.

— Сегодня в ТЦ «Крокус-Сити» произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося. Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере, — написал в своем Telegram-канале градоначальник.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, который прибыл на место трагедии, также выразил свои соболезнования. По данным главы Подмосковья, 40 человек погибли, больше 100 человек пострадали во время стрельбы в концертном зале. Пятеро их них находятся в тяжелом состоянии.

— Мои глубокие соболезнования родным погибших. Врачи продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро — в тяжелом состоянии. На месте также работают два пожарных вертолета. Основная задача сейчас — потушить огонь. Он распространился по большой площади, — сообщил Андрей Воробьев.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев принес соболезнования и высказался о теракте.

— Семьям погибших в теракте — искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших. Террористы понимают только ответный террор, — написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей»

Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также призвал усилить меры безопасности в регионе.

— Страшная трагедия в «Крокус Сити Холле». Преступники напали на беззащитных людей. Ничем не оправданная бесчеловечность и жестокость. Соболезнования родным и близким погибших.

«Молимся за спасение пострадавших»

Отменяем развлекательные мероприятия на этих выходных. Нахожусь на связи с руководителями силовых структур. Все ответственные службы и ведомства находятся в постоянной готовности, — сообщил глава Пермского края.

В Архангельской области также отменили все массовые мероприятия, которые должны были пройти 23 и 24 марта. Такое решение принял губернатор Александр Цыбульский после стрельбы в подмосковном «Крокус Сити Холле».

— Сказать, что происходящее в Подмосковье — это трагедия, — ничего не сказать, — написал он в своем Telegram-канале. — Это мои родные места, я большую часть жизни провел рядом. Ублюдки, которые это совершили, будут не просто наказаны, они будут гореть в аду! Архангельская область скорбит вместе с теми, чьи родные погибли во время стрельбы в «Крокусе». Пострадавшим скорейшего восстановления.

«Всех поймаем, подонки, вас всех ждет лютая кара!»

На теракт в «Крокус Сити Холле» отреагировал и глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. По его словам, в регионе усилят меры безопасности. Нападавших он назвал «зверями» и «фашистами».

— Те, кто устроил ад в «Крокус Сити Холле», — это звери, фашисты, нелюди! Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Жители Ненецкого автономного округа скорбят вместе с вами. С сегодняшнего дня меры безопасности в НАО будут усилены. Прошу всех отнестись к этому с пониманием, — написал Бездудный.

Трагедию прокомментировала и официальный представитель МИД Мария Захарова. Она сообщила, что в ведомство поступают звонки от простых людей из разных стран. Они выражают соболезнования и решительно «осуждают этот кровавый теракт, происходящий на глазах всего человечества».

— Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Всё мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление! — прокомментировала Мария Захарова.

ПО ТЕМЕ
Теракт Сергей Собянин Дмитрий Медведев Андрей Воробьев Красногорск Стрельба Crocus City Hall Мария Захарова
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