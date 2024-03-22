«Москва такое не прощает». Режиссеры и продюсеры — о Никите Кологривом, который устроил пьяный дебош в баре

Никита Кологривый провел ночь в спецприемнике Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











21 марта в Центральном районном суде Новосибирска рассмотрели дело против 29-летнего актера Никиты Кологривого. Дело связано с дебошем в баре, где звезда популярного сериала «Слово пацана» укусил официантку, ввязался в драку и разделся. Суд арестовал Кологривого на семь суток по делу о мелком хулиганстве.



Корреспондент MSK1.RU узнала у режиссеров и продюсеров, будут ли они после этого скандала приглашать Никиту Кологривого на какие-либо роли, каков риск.

Источник: Городские порталы

«Кологривому нужно оказать психологическую помощь»

Исполнительный продюсер Светлана Фролова сказала о том, что когда настанет момент приглашения Никиты на роль в ее фильме, она будет разговаривать с ним не только с точки зрения профессиональных, но и нравственных сторон.



— Незаменимых артистов нет, но и отворачиваться от артиста не по-человечески, — считает Светлана Фролова. — Сейчас важно не упустить момент именно нравственного воспитания даже такого артиста, как Кологривый. Когда я прочитала эту новость, подумала, что «утка», но потом у меня заболела душа. Никита уже достаточно известный артист и, например, мой сын очень его любит за роли в «Двух холмах», «По щучьему веленью», «Слово пацана», «Жиза», «Пищеблок» и других. Я сама, как зритель, люблю Никиту как артиста, и как продюсер, много раз думала о том, что когда появится роль для него, с удовольствием сделаю предложение.

Светлана Фролова считает, что налицо — очевидная «звездная болезнь», и сейчас нельзя выпустить эту ситуацию из-под контроля менеджмента артиста.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Никите срочно нужно оказать психологическую помощь и поддержку, потому что дальше будет больше — как с актером, ныне иноагентом Алексеем Паниным, когда он дебоширил и ему всё сходило с рук. Чем это закончилось, мы все знаем, — вспомнила Cветлана Фролова. — Но я верю, что Никита оступился, так может случиться с каждым. Я как продюсер фильмов, посадила бы его за стол переговоров, четко и ясно дала бы понять, что и как. Публичные люди должны держать себя под контролем, а если не справляешься — отказывайся от работы и иди на терапию.



Исполнительный продюсер добавила, что публичность — это ответственность за своего зрителя, перед своей семьей и работой. В нынешней ситуации фильмы могут снять с проката и с показов. Повторные публичные «выкрутасы» очень рискованны для карьеры Кологривого.



— Это большие риски для кинокомпаний и продюсеров. За такое поведение в один момент Министерство культуры может дать распоряжение снять артиста с роли, — сказала Светлана Фролова. — Но Кологривый — человек взрослый и уже должен отдавать отчет своим действиям. Раскаяться и попросить прощения никогда не поздно, но не для публики, а в искренних намерениях, с целью не поступать так впредь.



Рискует попасть в «черный список»

Режиссер, народный артист России Андрей Житинкин считает, что Никита Кологривый играет с огнем. Если поначалу его действия казались пиар-акцией, то сейчас он перешел черту.

— Эта скандальная ситуация, которую все обсуждают — звонок для продюсеров. Кологривого уже стали выбрасывать из разных проектов, потому что они уже боятся с ним связываться, — считает Житинкин. — Сегодняшний кинопроцесс — это огромные деньги и важны сроки, поэтому никто не хочет рисковать и брать актера, который неадекватен или может подвести. А если за ним пойдет еще слава как актера пьющего — тогда всё. Это всегда для продюсеров страшный момент.

«Кологривый просто вылетит из всех проектов. Он, наверное, этого не понимает, поскольку Никита парень из провинции, а Москва такое не прощает» Андрей Житинкин, режиссер, народный артист России

Режиссер также отметил, что чем больше негативной информации, тем у Кологривого больше шансов, вообще никуда не попасть.



— У продюсеров между собой очень близкий контакт. Они всегда в переписке и знают про каждого актера все его слабости. У них даже есть тайные сходки, где обсуждаются рейтинги актеров, у кого какая ставка, — рассказал Житинкин. — Еще продюсеры собираются, чтобы не пересекаться в мегапроектах. И если на такой сходке кто-нибудь внесет Кологривого в черный список, ему не поможет уже никто, даже если он будет дружить с самыми первыми лицами государства, потому что у продюсеров свой профсоюз.



Андрей Житинкин заявил, что лично он рисковать бы не стал, потому что не понимает, адекватен Кологривый или нет, и сможет ли три с половиной часа быть на сцене вменяемым.

— И вообще, как театральный актер он еще никак не раскрылся. Театральный актер должен тащить на себе многое. Это тяжелейшая работа, Кологривый же пока только в сериалах снимается, — заявил Житинкин. — А в монтаже ведь легко всё исправить и поменять дубль.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Звездная» болезнь?

Режиссер, сценарист и продюсер Лолита Наранович считает, что Кологривому нужно дать шанс оправдаться и она попробовала бы дать ему роль в каком-то добром и светлом фильме.



— У Кологривого, как у актера, бесспорно есть талант. Только его нужно направить в правильное русло. Мы сейчас ищем финансирование на проект о детях-героях. Переписали игровые истории реальных детей, которые совершали героические поступки, получали президентские премии. У меня есть персонаж — блогер, уставший от жизни, который, сталкиваясь с реальными историями детей-героев, постепенно меняется, — рассказала Лолита. — Я бы с удовольствием предложила Кологривому такую роль. Мне кажется, он бы в нее отлично вписался.

«Если дать хорошую, правильную роль, возможно, что-то в Никите тоже поменяется, и он вспомнит, что он кумир и отец» Лолита Наранович, режиссер-постановщик, сценарист, креативный продюсер

Режиссер считает, что Кологривый должен вести себя правильно и подавать примеры для тех, кто на него смотрит, в него верит и на него ориентируется.

— В моей практике были проблемы с такими актерами, немного зазвездившимися, — вспомнила Лолита Наранович. — Это можно регулировать. Сейчас поведение Кологривого напоминает главного героя из сериала Жоры Крыжовникова «Звонит Ди Каприо», где Петров как раз играет очень талантливого зазвездившегося актера, которому всё можно и из любой передряги его вытаскивают продюсеры, потому что он нужен для съемок фильма.

По словам сценариста, режиссеры и продюсеры не хотят работать с проблемными артистами. Если Кологривый будет появляться на съемках пьяным и будет их срывать, рискует остаться за кадром.

— Такая информация в киноиндустрии передается быстро, — сказала Лолита Наранович. — Обычно с актером подписывается договор, и за любые нарушения он несет материальную ответственность. В принципе, это должно как-то останавливать.

