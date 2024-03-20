«Почувствовали запах дыма»: в Новосибирске 45-летнего мужчину поймали за курением в самолете

В Новосибирске 45-летнего мужчину застали за курением на борту самолета. На него составили административный протокол, об этом сообщает пресс-служба Управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
— В дежурную часть в аэропорту Толмачево поступило сообщение, что на борту пассажир нарушил правила безопасного поведения, — отмечают в ведомстве.
По версии транспортной полиции, мужчина курил сигарету в туалете самолета — бортпроводники почувствовали запах табачного дыма.
Пассажира, летевшего международным рейсом из Баку, обвинили по части 1 статьи 6.24 КоАП (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).
Ранее пассажир закурил электронную сигарету в самолете из Москвы: в новосибирском аэропорту его встретила полиция.