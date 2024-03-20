Мастер конского маникюра: сибиряк годами ловко подковывает беговых лошадей — как это делается, и почему им не больно

С детства на конюшне

32-летний Корюн Егоян трепетно относится к лошадям — они, пожалуй, его самое сильное увлечение. Ежедневно мужчина, совмещающий работу тренера по конному спорту и коваля, приходит на ипподром к 6 утра, а уходит в 9–10 вечера. Он признается, что обычно у него не бывает выходных — фактически все субботы и воскресенья он проводит в компании жеребцов и кобыл. Надолго оставлять подопечных в одиночестве нельзя — живые ведь существа и нуждаются в постоянной заботе.

Семья разделяет любовь Корюна к животным: жена вместе с ним трудится на ипподроме, туда же в свободное время приезжает их дочь. Коллеги по-свойски зовут его Колей, да и сам он уверенно представляется этим именем.