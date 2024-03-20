Мастер конского маникюра: сибиряк годами ловко подковывает беговых лошадей — как это делается, и почему им не больно

Корюн Егоян — коваль Новосибирского ипподрома со стажем. Мастер подковывает лошадей, чтобы их нежные копыта не стирались от постоянных тренировок и всегда были ухоженными. Профессия считается редкой, но Корюн Егоян уверяет, что ей владеет чуть ли не каждый наездник. Как поставить подковы и не сделать коню больно, какие трудности возникают при работе со своенравными животными и чего это приносит больше — счастья или денег — Корюн подробно рассказал корреспондентам НГС.
С детства на конюшне
32-летний Корюн Егоян трепетно относится к лошадям — они, пожалуй, его самое сильное увлечение. Ежедневно мужчина, совмещающий работу тренера по конному спорту и коваля, приходит на ипподром к 6 утра, а уходит в 9–10 вечера. Он признается, что обычно у него не бывает выходных — фактически все субботы и воскресенья он проводит в компании жеребцов и кобыл. Надолго оставлять подопечных в одиночестве нельзя — живые ведь существа и нуждаются в постоянной заботе.
Семья разделяет любовь Корюна к животным: жена вместе с ним трудится на ипподроме, туда же в свободное время приезжает их дочь. Коллеги по-свойски зовут его Колей, да и сам он уверенно представляется этим именем.
Корюн Егоян занимается верховой ездой со второго или третьего класса, в семье он стал первым, у кого появилось такое увлечение. Иногда лошади на скаку скидывали его с себя, болела спина, было неприятно. Чтобы стать наездником, пришлось долго учиться.
— В детстве я занимался в частном хозяйстве Носовых в Кемеровской области, — рассказал он. — Потом попал на Новосибирский ипподром, дальше — в филиал Хреновской школы наездников в Москве. И вот, снова вернулся сюда.
Лошади, у каждой из которых свой неповторимый характер, вызывают у него бурю положительных эмоций. Но пару раз ему хотелось все бросить и резко поменять профессию. Подобное происходило, если после долгих усилий у него не получалось подготовить какого-нибудь строптивого коня к соревнованиям. Но руки не опустил, да и с «питомцами» фактически сроднился.
В крошечной комнатке для отдыха рядом с конюшней полки ломятся от его многочисленных наград. Одна из них — кубок губернатора Новосибирской области, полученный в 2023 году.
Салон красоты
Тому, как подковывать лошадей, Корюн Егоян обучался и в Новосибирске, и в столице. Сначала наблюдал за тем, как это делают старшие товарищи, а потом пробовал сам — то четко повторял по образу и подобию, то экспериментировал.
Сейчас на ипподроме почти 300 лошадей, в том числе рысаков. Они живут в разных конюшнях, разбросанных по огромной территории. Любопытные, внимательно рассматривают тех, кто подходит к ним поближе. Одним нравится, когда их гладят, другие неустанно пытаются прикусить за руку. Впрочем, последнее — проверенный способ выпросить лакомого сахара: мол, разве у тебя, человек, нет ничего вкусненького?
Лошадям приходится много бегать и прыгать, и подковы быстро стираются о твердые уличные дорожки. У большинства их приходится менять очень часто, примерно раз в две недели, иначе есть риск проблем с ногами. Проходит эта процедура как в салоне красоты (как минимум — не хуже), и Корюн в нем будто мастер маникюра.
Он расчищает копыта необычным изогнутым ножом и клещами аккуратно скусывает копытный рог, чтобы максимально его выровнять. Затем подпиливает поверхность рашпилем, будто пилкой, затрагивая исключительно ороговелости — ни в коем случае не нежную кожу и шерсть.
Наконец, под необходимый размер подгоняют подковы. Слева и справа на них расположено по несколько отверстий, в которые вбивают гвозди. После вколачивания их крупные шляпки, по форме напоминающие объемную трапецию, спиливают, а оставшиеся в копытах штифты подгибают, чтобы они не царапали землю. Для идеальности все мелкие заусенцы тщательно шлифуют. Интересно, что для того, чтобы конструкция крепко держалась, необязательно вставлять гвоздики в каждую дырочку — более того, это может быть вредно.
— Если всегда бить во все дырки, то копыто может начать крошится, и тогда вбивать будет уже некуда. Стараемся [отверстия] чередовать как-то, — разъясняет Корюн.
Вообще, убежден Корюн Егоян, к каждому животному нужен индивидуальный подход. И время, которое уходит на работу, зависит от их особенностей.
— Вот парень у нас молодой, такой инклюзивный, — бережно показывает он копыто статного жеребца, с изнанки укрепленное тонкой черной материей. — В норме у лошадей имеются пятки, но у этого, можно сказать, нет. Ходит на стрелке (органе, обеспечивающем сцепление с грунтом и перекачку крови. — Прим. ред.). Она как подушка, поэтому дополнительно ставим фильцы — стельку, смягчающую удар. Она может быть резиновой, кожерезиновой или пластиковой. Под нее еще заправляется особый гель, чтобы копыто работало, жесткости не было и амортизировало.
Если все выполнено правильно и не задеты живые ткани, лошади не должно быть больно ни во время подковывания, ни после него.
Недешевое удовольствие
Не всегда, подмечает Корюн, на лошадях много зарабатывают: нередко затраты на них превышают доходы от конного спорта, разведения и так далее. Да и в целом, по словам сибиряка, для него эти животные — больше про любовь, чем про заработок.
На ежемесячное содержание одного коня нужно порядка 17 тысяч рублей. В эту цифру заложена оплата услуг мастера, но заранее не учитывается какое-либо лечение — если вдруг оно понадобится, это будут отдельные вложения.
Комплекты подков (станы, из четырех штук) закупают у поставщиков — на самом ипподроме в промышленных масштабах их сейчас не куют. В среднем за сезон, с апреля по октябрь, на особь уходит по восемь станов ценой в 2 тысячи рублей — всего получается 16 тысяч рублей.
В основном Егоян занимается поголовьем непосредственно ипподрома. Коней, живущих в других местах, подковывает реже, хотя возможность выездов не исключает. Например, его можно пригласить для подковки в деревню — правда, из-за мягких грунтов там это порой не нужно: лошадиным копытам и так вполне комфортно.
Без убытков в ковальском труде тоже не обходится — в частности, если у коня все-таки оторвалась подкова, и он ее потерял.
Профессия без дискриминации
Профессия коваля считается весьма редкой. И все же ставить подковы умеет большинство наездников: и мужчин, и женщин. В какой-то степени для них это вынужденный навык, потому что отдельно ковалей, которые будут направлять все свои силы только на эту работу, редко кто нанимает.
— У нас много девушек куют и расчищают копыта. Да, это тяжело, потом скажется — спина не железная. Летом, в конце сезона доходит до того, что на уколах сидишь. Плюс надо ведь поездить, потрястись на дорожке, в качалке. Нагрузка, — подчеркивает Корюн Егоян.
Чтобы облегчить задачу, кроме привычных инструментов при расчистке копыт можно пользоваться специальным большим станком вроде стойла. После того, как в него заводят лошадь, ее ноги фиксируют — тогда уже не понадобится самостоятельно держать их, напрягая позвоночник.
Быть ковалем, полагает Корюн, — это творчество. Одну лошадь подкуешь так, другую чуть иначе, в зависимости от ее особенностей. Главное, подытожил он, чтобы конь не боялся человека, и оба друг другу старались доверять.
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