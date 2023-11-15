Новосибирская полиция ищет подрядчика для содержания семи служебных лошадей

Также подрядчику предстоит предоставить комплекс сооружений, расположенных на территории ипподрома, необходимых для тренировки лошадей. Начальная цена контракта — 1 554 666 рублей.



Ранее новосибирцы заметили лошадь, которая без наездника проскакала по улице Жуковского в Заельцовском районе. Позже хозяйка животного рассказала НГС о том, что животное сбежало из конного клуба.