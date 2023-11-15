Новосибирская полиция ищет подрядчика для содержания семи служебных лошадей

Конюшню для содержания семи служебных лошадей кавалерийского отделения ищет Управление МВД по Новосибирску. Заявка опубликована на сайте госзакупок.
Согласно документу, на период с 1 января по 30 ноября 2024 года полицейским потребуется помещение с семью отдельными стойлами для лошадей. Также победитель аукциона должен предоставить склад для хранения корма для животных и отапливаемое помещение для переодевания и хранения одежды сотрудников полиции и конского снаряжения.
Также подрядчику предстоит предоставить комплекс сооружений, расположенных на территории ипподрома, необходимых для тренировки лошадей. Начальная цена контракта —
Ранее новосибирцы заметили лошадь, которая без наездника проскакала по улице Жуковского в Заельцовском районе. Позже хозяйка животного рассказала НГС о том, что животное сбежало из конного клуба.