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Новосибирская полиция ищет подрядчика для содержания семи служебных лошадей

За услугу готовы заплатить более полутора миллионов рублей

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Также подрядчик должен предоставить сооружения для тренировки скакунов

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Конюшню для содержания семи служебных лошадей кавалерийского отделения ищет Управление МВД по Новосибирску. Заявка опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документу, на период с 1 января по 30 ноября 2024 года полицейским потребуется помещение с семью отдельными стойлами для лошадей. Также победитель аукциона должен предоставить склад для хранения корма для животных и отапливаемое помещение для переодевания и хранения одежды сотрудников полиции и конского снаряжения.

Также подрядчику предстоит предоставить комплекс сооружений, расположенных на территории ипподрома, необходимых для тренировки лошадей. Начальная цена контракта — 1 554 666 рублей.

Ранее новосибирцы заметили лошадь, которая без наездника проскакала по улице Жуковского в Заельцовском районе. Позже хозяйка животного рассказала НГС о том, что животное сбежало из конного клуба.

ЛошадиПолицияНовосибирск
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