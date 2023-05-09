«Чтобы поймать кобылу, парень снял футболку»: как в Новосибирске ловили сбежавшую лошадь

В Новосибирске нашли владельцев лошади, которая 7 мая без наездника проскакала по улице Жуковского в Заельцовском районе. Как рассказала НГС хозяйка лошади Татьяна, кобыла находилась в конном клубе «Велес». Животное Татьяна приобрела для дочери Софии, которая занимается конным спортом.
— Я ее купила для дочери, которая занимается конным спортом, это была ее давняя мечта.
Кобыле восемь лет, зовут Диаграммой, купила я ее в Барнауле. Лошадь выросла на пастбище. После приобретения дочь начала с ней тренироваться, приходит к ней каждый день, — рассказала Татьяна.
По словам сибирячки, лошадь была в недоуздке, когда с ней занималась София. В какой-то момент из-за того, что узда была велика, кобыла смогла высвободиться и сбежать.
— Мне позвонила дочь и сказала, что лошадь сбежала в поле, которое находится рядом с «Велесом». Я ей сказала идти туда, а сама села в машину и поехала на помощь. Пока добиралась, мне скинули видео, как наша лошадь бежит по Жуковского. Я мчусь по Жуковского от зоопарка в надежде найти лошадь, но ее нигде нет, — пояснила женщина.
Потеряв надежду, Татьяна спросила у мужчин, которые стояли у гаражей, не видели ли они лошадь. Женщине подсказали, что кобылу поймали и отвели на автомойку, которая находится неподалеку.
— Парень-спаситель с детства занимался лошадьми. Когда подошла к мойке, она на заднем дворе была, травку щипала. Чтобы поймать лошадь и взять ее за шею, парень снял футболку, затем у кого-то взял веревку и, привязав, довел до мойки, — пояснила сибирячка.
По словам женщины, сейчас лошадь чувствует себя хорошо. Дочь Татьяны продолжит заниматься конным спортом на Диаграмме.
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