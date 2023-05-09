«Чтобы поймать кобылу, парень снял футболку»: как в Новосибирске ловили сбежавшую лошадь

По словам сибирячки, лошадь была в недоуздке, когда с ней занималась София. В какой-то момент из-за того, что узда была велика, кобыла смогла высвободиться и сбежать.



— Мне позвонила дочь и сказала, что лошадь сбежала в поле, которое находится рядом с «Велесом». Я ей сказала идти туда, а сама села в машину и поехала на помощь. Пока добиралась, мне скинули видео, как наша лошадь бежит по Жуковского. Я мчусь по Жуковского от зоопарка в надежде найти лошадь, но ее нигде нет, — пояснила женщина.