Три лошади чуть не затоптали 11-летнего мальчика, который выходил из припаркованной машины

— Бывшая супруга с детьми поехали в дом, чтобы накормить сторожевых собак. Из-за того, что парковку рядом с домом замело снегом, она припарковалась на обочине напротив дома. Только 11-летний сын начал выходить из машины, как увидел, что на машину мчатся три лошади, он тут же вернулся в салон. Кони пытались обойти машину по сугробу, но всё же повредили авто, — пояснил Виталий.