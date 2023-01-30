Три лошади чуть не затоптали 11-летнего мальчика, который выходил из припаркованной машины

Тройка сбежавших лошадей чуть не затоптала 11-летнего ребенка, когда тот выходил из припаркованной машины. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Как рассказал НГС владелец авто Виталий Агутин, происшествие случилось вечером 28 января между поселком Ложок и Академгородком.
— Бывшая супруга с детьми поехали в дом, чтобы накормить сторожевых собак. Из-за того, что парковку рядом с домом замело снегом, она припарковалась на обочине напротив дома. Только 11-летний сын начал выходить из машины, как увидел, что на машину мчатся три лошади, он тут же вернулся в салон. Кони пытались обойти машину по сугробу, но всё же повредили авто, — пояснил Виталий.
По словам мужчины, лошади повредили фару и дверь. Сразу после инцидента на место происшествия вызвали полицию, участковый зафиксировал повреждения автомобиля.
Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по инциденту. В ведомстве пояснили, что заявление поступило в отдел полиции в Кольцово.
— Данный факт зарегистрирован. Полицейские проводят проверку. Устанавливаются владельцы лошадей и причины произошедшего, — отметили в ведомстве.
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