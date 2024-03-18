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Тема дняПодросток погиб, выпав с балкона 22-этажного дома
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«Была в шоке, очень напугана»: разбившийся в Новосибирске подросток мог быть наверху дома вместе с сестрой

Трагедия произошла в Ленинском районе

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На место выезжала следственно-оперативная группа

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В Новосибирске подросток, который выпал с верхнего этажа дома в Ленинском районе, был наверху вместе с сестрой. Об этом сообщила редакции читательница НГС.

— Она была в шоке, очень напугана, плакала и не знала, куда и как звонить, — заявила сибирячка.

Жительница Новосибирска уточнила, что работает рядом с местом, где произошла трагедия. После случившегося к зданию приехали сотрудники полиции, скорая помощь и родные подростка.

О том, что подросток выпал с верхнего этажа дома, стало известно вечером 18 марта. Как сообщил редакции очевидец, инцидент произошел на улице пл. Райсовета, где находится 22-этажный кирпичный дом.

Другой источник НГС заявил, что, предварительно, речь действительно идет о подростке. Он уточнил, что новосибирец погиб.

В полиции редакции сообщили, что на место выезжала следственно-оперативная группа, материалы были зафиксированы в отделе ведомства, но дальнейшие подробности рекомендовали уточнить в СК. В пресс-службе последнего заявили, что специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

В начале декабря прошлого года в Новосибирске под окнами дома на улице Одоевского нашли тело мужчины. Полицейские начали проверку.

Выпал ребенокВыпал человекНовосибирскЛенинский районПодростки
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