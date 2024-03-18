«Была в шоке, очень напугана»: разбившийся в Новосибирске подросток мог быть наверху дома вместе с сестрой

В Новосибирске подросток, который выпал с верхнего этажа дома в Ленинском районе, был наверху вместе с сестрой. Об этом сообщила редакции читательница НГС.
— Она была в шоке, очень напугана, плакала и не знала, куда и как звонить, — заявила сибирячка.
Жительница Новосибирска уточнила, что работает рядом с местом, где произошла трагедия. После случившегося к зданию приехали сотрудники полиции, скорая помощь и родные подростка.
О том, что подросток выпал с верхнего этажа дома, стало известно вечером 18 марта. Как сообщил редакции очевидец, инцидент произошел на улице пл. Райсовета, где находится 22-этажный кирпичный дом.
Другой источник НГС заявил, что, предварительно, речь действительно идет о подростке. Он уточнил, что новосибирец погиб.
В полиции редакции сообщили, что на место выезжала следственно-оперативная группа, материалы были зафиксированы в отделе ведомства, но дальнейшие подробности рекомендовали уточнить в СК. В пресс-службе последнего заявили, что специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
В начале декабря прошлого года в Новосибирске под окнами дома на улице Одоевского нашли тело мужчины. Полицейские начали проверку.