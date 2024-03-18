«Была в шоке, очень напугана»: разбившийся в Новосибирске подросток мог быть наверху дома вместе с сестрой

В Новосибирске подросток, который выпал с верхнего этажа дома в Ленинском районе, был наверху вместе с сестрой. Об этом сообщила редакции читательница НГС.

— Она была в шоке, очень напугана, плакала и не знала, куда и как звонить, — заявила сибирячка.

