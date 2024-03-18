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«Пошли фоткаться»: подросток погиб, выпав с балкона 22-этажного дома

Инцидент произошел в Ленинском районе

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Инцидент произошел на улице Райсовета

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Вечером 18 марта в Новосибирске подросток выпал с верхнего этажа дома в Ленинком районе. О происшествии редакции НГС сообщил очевидец.

Инцидент произошел на улице Райсовета, 14. Как сообщает 2ГИС, по указанному адресу находится 22-этажный кирпичный дом.

— Очевидица говорит, подростки пошли фоткаться на верхний этаж. Один выпал, — сообщили редакции.

Источник НГС сообщил, что человек погиб, предварительно, речь действительно идет о подростке.

НГС обратился в пресс-службу региональных СУ СК РФ и Минздрава с просьбой прокомментировать информацию. В ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что на место выезжала следственно-оперативная группа.

— В отделе полиции №7 материал был зафиксирован. Следственно-оперативная группа на место выезжала, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В конце февраля в Новосибирске 13-летняя девочка выпала с восьмого этажа дома на Российской. Она училась в гимназии «Горностай», с одноклассниками девочки работал школьный психолог.

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