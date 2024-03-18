«Пошли фоткаться»: подросток погиб, выпав с балкона 22-этажного дома

Вечером 18 марта в Новосибирске подросток выпал с верхнего этажа дома в Ленинком районе. О происшествии редакции НГС сообщил очевидец.
Инцидент произошел на улице Райсовета, 14. Как сообщает 2ГИС, по указанному адресу находится 22-этажный кирпичный дом.
— Очевидица говорит, подростки пошли фоткаться на верхний этаж. Один выпал, — сообщили редакции.
Источник НГС сообщил, что человек погиб, предварительно, речь действительно идет о подростке.
НГС обратился в пресс-службу региональных СУ СК РФ и Минздрава с просьбой прокомментировать информацию. В ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что на место выезжала следственно-оперативная группа.
— В отделе полиции №7 материал был зафиксирован. Следственно-оперативная группа на место выезжала, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.