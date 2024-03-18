Перепутал место масленичного гуляния: мужчина забрался на ЛЭП в Академгородке и не смог слезть

В Академгородке вчера, 17 марта, сотрудникам МЧС пришлось спасать мужчину, который залез на линию электропередач.

Как рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел около 15:43. Мужчина держался на опоре и кричал: «Помогите, я так долго не могу!».