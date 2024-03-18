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Перепутал место масленичного гуляния: мужчина забрался на ЛЭП в Академгородке и не смог слезть

Спасателям пришлось спускать новосибирца на землю

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Спасателей вызвали очевидцы

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В Академгородке вчера, 17 марта, сотрудникам МЧС пришлось спасать мужчину, который залез на линию электропередач.

Как рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел около 15:43. Мужчина держался на опоре и кричал: «Помогите, я так долго не могу!».

На место прибыли спасатели. Как рассказали в пресс-службе МЧС, пожарные забрались на высоту, обмотали мужчину спасательными веревками и спустили на землю.

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Инцидент произошел в воскресенье

Видео: МЧС по Новосибирской области

— Внятного ответа, зачем забрался на опору, спасатели не получили. Наверное, мужчина перепутал место проведения масленичного гуляния, — добавили в МЧС.

Мужчину передали медикам. По предварительным данным, он не пострадал.

В Новосибирске 15 марта в пиццерии на Дуси Ковальчук подрались двое мужчин. Они сломали вешалку и стол.

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