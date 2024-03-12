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Происшествия

На месте пожарные машины и ДПС: спецтехнику заметили у Нарымской — фото

В городе вспыхнул пожар

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Как сообщил читатель НГС, пожар произошел на Советской

Вечером 12 марта в Железнодорожном районе Новосибирска заметили спецтехнику. Как сообщил редакции читатель НГС, в городе произошел пожар на Советской.

Речь идет о здании вблизи перекрестка улиц Нарымской и Сибирской. Судя по фотографиям, на месте произошедшего находятся пожарные машины и ДПС.

Дым заметили на Советской

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили данные о пожаре.

— В целях организации движения транспорта экипаж ДПС оказывает содействие, — объяснили в ведомстве.

По информации 2ГИС, вблизи места происшествия затруднено движение транспорта. Затор образовался на Нарымской от площади Кондратюка до пересечения с Сибирской.

Вблизи места происшествия затруднено движение транспорта

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию.

Накануне в Ленинском районе Новосибирска загорелся барак. От МЧС в ликвидации возгорания участвовали 25 человек личного состава и семь единиц техники.

Обновлено.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, информация о происшествии поступила специалистам в 20:58. Пожарным сообщили о горении кровли в административном двухэтажном здании по улице Советской.

— Горение происходило на техническом этаже. Через две минуты первые пожарные расчеты прибыли на место вызова, — сообщили в ведомстве. — В течение часа сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение, в том числе при помощи автолестницы.

До прибытия специалистов из здания самостоятельно эвакуировалось 9 человек, внутри него людей не обнаружили. Пострадавших нет. Предварительная площадь пожара составила около 80 квадратных метров.
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