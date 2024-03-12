На месте пожарные машины и ДПС: спецтехнику заметили у Нарымской — фото

Как сообщил читатель НГС, пожар произошел на Советской Источник: читатель НГС











Вечером 12 марта в Железнодорожном районе Новосибирска заметили спецтехнику. Как сообщил редакции читатель НГС, в городе произошел пожар на Советской.



Речь идет о здании вблизи перекрестка улиц Нарымской и Сибирской. Судя по фотографиям, на месте произошедшего находятся пожарные машины и ДПС.

Дым заметили на Советской Источник: читатель НГС











В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили данные о пожаре.



— В целях организации движения транспорта экипаж ДПС оказывает содействие, — объяснили в ведомстве.

По информации 2ГИС, вблизи места происшествия затруднено движение транспорта. Затор образовался на Нарымской от площади Кондратюка до пересечения с Сибирской.

Вблизи места происшествия затруднено движение транспорта Источник: 2ГИС











НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию.



Накануне в Ленинском районе Новосибирска загорелся барак. От МЧС в ликвидации возгорания участвовали 25 человек личного состава и семь единиц техники.



Обновлено.



Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, информация о происшествии поступила специалистам в 20:58. Пожарным сообщили о горении кровли в административном двухэтажном здании по улице Советской.



— Горение происходило на техническом этаже. Через две минуты первые пожарные расчеты прибыли на место вызова, — сообщили в ведомстве. — В течение часа сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение, в том числе при помощи автолестницы.



До прибытия специалистов из здания самостоятельно эвакуировалось 9 человек, внутри него людей не обнаружили. Пострадавших нет. Предварительная площадь пожара составила около 80 квадратных метров.