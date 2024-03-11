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СрочноВспыхнул барак в Ленинском районе
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Полыхало знатно: в Ленинском районе загорелась мансарда барака — фото

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров

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Открытый огонь потушили в течение получаса

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В Ленинском районе Новосибирска загорелся барак на улице Тихвинской. О происшествии в редакцию НГС сообщил читатель Александр.

— Тихвинская, 13, горит крыша барака. Полыхало знатно, пока пожарные не приехали, сейчас уже все потушили, — рассказал НГС Александр.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что сообщение о пожаре поступило в ведомство в 19:22. Загорелся мансардный этаж неиспользуемого здания на улице Тихвинской. Открытое возгорание было ликвидировано спустя полчаса. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. От МЧС в ликвидации возгорания участвовали 25 человек личного состава и семь единиц техники.

На длинных выходных в Академгородке спасли двух человек из горящей многоэтажки. Горела квартира на улице Демакова.

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