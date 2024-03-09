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Пожарные спасли двух человек из горящей многоэтажки в Академгородке

На улице Демакова загорелась квартира

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Инцидент произошел на улице Демакова

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В Советском районе Новосибирска в ночь на 9 марта пожарные спасли двух человек из горящего 9-этажного дома. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в многоэтажке на улице Демакова загорелась квартира на 1-м этаже.

— 4 человека эвакуировались самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны. Двух человек пожарные эвакуировали при помощи спасательных устройств с 9-го этажа. В квартире на первом этаже горели вещи, площадь пожара составила 10 квадратных метров, — пояснили в министерстве.

Во время пожара пострадала одна женщина, ее с отравлением угарным газом госпитализировали. Всего на место происшествия реагировали 17 человек и 5 единиц техники.

Ранее на улице Кропоткина в Новосибирске загорелись два частных дома. Огонь начал распространяться с одного здания, а вскоре перекинулся на соседний жилой дом.

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