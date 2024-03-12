«Зрелище фееричное!»: на проспекте Димитрова загорелся щиток — огни на всей улице начали мигать

В Новосибирске на проспекте Димитрова загорелся электрический щиток. Видео снял читатель НГС Артем вечером 11 марта.
— Загорелся электрический щиток, отвечающий за освещение целой центральной улицы, зрелище фееричное! Красочное видео прилагаю, — прислал ролик сибиряк.
На видео показано, что огонь вырывается из щитка. А на улице в это время мигают фонари и подсветка рекламы.
Корреспондент НГС обратилась в ГУ МЧС по Новосибирской области с просьбой прокомментировать инцидент.
Вчера в Ленинском районе Новосибирска загорелся барак на улице Тихвинской.