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«Зрелище фееричное!»: на проспекте Димитрова загорелся щиток — огни на всей улице начали мигать

Читатель НГС снял пожар на видео

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На улице возникли проблемы с освещением

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В Новосибирске на проспекте Димитрова загорелся электрический щиток. Видео снял читатель НГС Артем вечером 11 марта.

— Загорелся электрический щиток, отвечающий за освещение целой центральной улицы, зрелище фееричное! Красочное видео прилагаю, — прислал ролик сибиряк.

На видео показано, что огонь вырывается из щитка. А на улице в это время мигают фонари и подсветка рекламы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС Артем

Корреспондент НГС обратилась в ГУ МЧС по Новосибирской области с просьбой прокомментировать инцидент.

Вчера в Ленинском районе Новосибирска загорелся барак на улице Тихвинской.

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